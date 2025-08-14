L’UE appelle Israël à renoncer à son projet de constructions en Cisjordanie

La cheffe de la diplomatie de l’Union européenne (UE), Kaja Kallas, a demandé jeudi 14 août à Israël de renoncer à son projet de constructions en Cisjordanie occupée, soutenu par le ministre israélien des Finances d’extrême droite, Bezalel Smotrich. Dans un communiqué, Kaja Kallas a jugé que « la décision des autorités israéliennes de faire avancer le plan de colonisation E1 sape davantage la solution à deux États tout en constituant une violation du droit international », ajoutant que « l’UE exhorte Israël à renoncer à poursuivre cette décision, notant ses implications de grande portée ».