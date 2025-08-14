PAR PAYS
Live logo
Rechercher
En Brève

L’UE appelle Israël à renoncer à son projet de constructions en Cisjordanie

Par BENIN WEB TV
TOUTES LES DÉPÊCHES

Mali : autorités dénoncent plan soutenu par « États étrangers », un Français arrêté

Soudan : l’UE presse toutes les parties de laisser entrer l’aide humanitaire internationale

Trump: 25% de risque d’échec pour sa rencontre avec Poutine

Inde: des dizaines de morts au Cachemire après des inondations, selon un responsable local

Poutine loue les efforts «sincères» de Washington pour la paix en Ukraine

Moscou annonce l’échange de 84 prisonniers avec l’Ukraine

Troisième mort dans les incendies du nord-ouest espagnol

Violences contre les Alaouites en Syrie : une commission de l’ONU évoque des crimes de guerre

Pakistan crée une unité de missiles après son dernier conflit avec l’Inde

Poutine et Trump aborderont l’Ukraine et la sécurité internationale au sommet

VOIR TOUS LES FLASHS

La cheffe de la diplomatie de l’Union européenne (UE), Kaja Kallas, a demandé jeudi 14 août à Israël de renoncer à son projet de constructions en Cisjordanie occupée, soutenu par le ministre israélien des Finances d’extrême droite, Bezalel Smotrich. Dans un communiqué, Kaja Kallas a jugé que « la décision des autorités israéliennes de faire avancer le plan de colonisation E1 sape davantage la solution à deux États tout en constituant une violation du droit international », ajoutant que « l’UE exhorte Israël à renoncer à poursuivre cette décision, notant ses implications de grande portée ».

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Captcha verification failed!
Le score de l'utilisateur captcha a échoué. Contactez nous s'il vous plait!