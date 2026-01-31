Ludovic accuse Julia et sa mère d’avoir tenté de le flouer

La rupture entre Ludovic et Julia, survenue quelques semaines après leur rencontre sur le tournage de la saison 19 de L’amour est dans le pré, se transforme en confrontation publique sur les réseaux sociaux. Les deux anciens partenaires, en couple pendant moins de deux ans, multiplient les accusations croisées : Julia affirme que Ludovic l’a flouée, tandis que ce dernier accuse son ex-compagne et sa mère d’avoir tenté de s’approprier son projet agricole via la création d’une SAS. Le viticulteur de 30 ans, originaire d’Occitanie, a pris la parole sur Instagram le vendredi 30 janvier pour exposer sa version des faits.

Selon Ludovic, un projet agricole parallèle à la viticulture, développé « depuis plusieurs années », devait initialement lui appartenir majoritairement. Il explique qu’après la proposition d’association de Julia, la mère de celle-ci a également souhaité s’associer au projet et que la décision de créer une SAS a été prise pour lancer l’activité. Progressivement, poursuit-il, on lui a demandé de modifier la répartition des parts sociales pour la rendre « plus équitable », ce qu’il a accepté « par naïveté » avant de se rendre compte qu’il perdait le contrôle de l’entreprise.

De son côté, Julia a publié des messages sur Instagram accusant Ludovic de l’avoir « évincée du projet » et de s’être approprié et « volé » son travail. Elle a répliqué au communiqué de son ex en affirmant que ses déclarations publiques étaient mensongères et en remerciant les personnes qui lui apportent leur soutien dans cette période difficile. Les deux camps maintiennent des versions opposées de la chronologie et des modalités de transfert des parts.

La SAS de la discorde

Dans sa prise de parole, Ludovic détaille sa lecture des événements : « J’ai un projet depuis plusieurs années de culture autre que la viticulture. Voyant que ce projet me tenait à cœur, Julia a voulu s’y associer et plus tard sa maman. Nous avons décidé de créer une SAS afin de lancer le projet. Je devais être majoritaire, mais au fil du temps, elles m’ont demandé si je voulais modifier la répartition des parts sociales, de façon qu’elles soient plus équitables. » Il affirme avoir concédé des parts puis, alerté par ses proches, avoir compris qu’il était selon lui « victime d’un piège » et choisi de se retirer.

Le viticulteur indique avoir finalement cédé ses parts restantes à son ex et à sa mère afin de « reprendre sa liberté en toute sérénité » et nie toute volonté de nuire : « En aucun cas, je n’ai volé le soi-disant projet de Julia comme elle le prétend, puisqu’elle en a la pleine possession. »

Julia conteste cette version et maintient que le projet était initialement le sien, pointant du doigt la responsabilité de Ludovic, qu’elle qualifie de menteur dans ses publications : « Ludovic ment pour se protéger, pour se réfugier. Il ment sur les autres, sur moi, et même auprès de sa propre famille », a‑t‑elle écrit en story, ajoutant qu’elle ne se justifierait pas face à des propos qu’elle juge « faux et infondés » et remerciant ses soutiens.