Lucie Castets (NFP) explique pourquoi son coming-out est ‘très politique’

Lucie Castets, fonctionnaire de 38 ans et cofondatrice de l’association Nos services publics, a officiellement révélé en 2024 être mariée à une femme et mère d’une petite fille, une prise de parole qui a pris une ampleur médiatique importante et relancé le débat sur la visibilité des personnes bisexuelles en politique. Sa confidence, publiée dans Paris Match au cœur d’un contexte politique très tendu, a été suivie d’autres interventions publiques au cours desquelles elle a précisé les motifs de son coming-out et les répercussions médiatiques qu’il a suscitées.

Benin Web TV 2.0 est disponible Vous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction. Rejoindre Maintenant

La prise de parole de Lucie Castets s’est inscrite dans une période qualifiée de « séisme politique » par les médias, alors que le Nouveau Front Populaire la plaçait sous les projecteurs pour Matignon. Son coming-out, volontairement assumé dans les colonnes d’un hebdomadaire national, a déclenché des réactions contrastées et une attention marquée sur sa vie privée, au détriment, selon elle, de l’ensemble de son parcours et de son engagement politique.

Interrogée par Libération le 21 août 2024, Lucie Castets a exprimé sa surprise face à la focalisation des commentateurs sur sa situation familiale. « Ma candidature de féministe, de femme engagée à gauche, contribue à faire évoluer les mentalités sur le sujet », a-t-elle déclaré, tout en ajoutant son étonnement sur le traitement médiatique : « Je reste étonnée du traitement du fait que j’ai parlé de ma famille ». Elle a regretté que l’on retienne principalement cet élément au détriment d’informations sur son origine (elle vient de Caen), ses pratiques sportives et d’autres aspects de sa personnalité.

Volonté politique et visibilité

Dans un entretien accordé à Sam Zirah en octobre, Lucie Castets est revenue sur son orientation sexuelle en affirmant : « J’ai toujours été attirée par les hommes et par les femmes. Je suis bi ». Elle a ajouté que la bisexualité reste peu discutée en France et que, selon elle, la société tend à forcer un choix binaire : « On n’en parle pas du tout en France, on te demande de choisir ton camp ».

Le samedi 31 janvier, invitée sur le plateau de BFMTV, elle a expliqué les raisons qui l’ont poussée à rendre publique sa situation familiale. Confrontée au dilemme entre la préservation de l’intimité de sa famille et le souhait de ne plus « vivre cachée », elle a estimé que ce coming-out avait une portée politique. « Je ne suis pas quelqu’un qui est du genre à exposer sa vie privée… mais en revanche je pense que c’est très important et que c’est très politique de pouvoir dire : ‘Oui, je suis en couple avec une femme et ça ne pose aucun problème’ », a-t-elle déclaré.

Lucie Castets a également souligné l’importance de la visibilité des personnalités publiques homosexuelles ou bisexuelles pour montrer que l’on peut être « très heureux » tout en étant engagé en politique. Elle est par ailleurs engagée dans la course pour la mairie de Paris aux côtés d’Emmanuel Grégoire.