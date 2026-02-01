Louis Sarkozy : son ex affirme avoir découvert son infidélité grâce à un préservatif

Louis Sarkozy, fils cadet de l’ancien président Nicolas Sarkozy, se prépare pour les élections municipales de 2026 à Menton tout en découvrant la vie de jeune père : le 24 décembre 2025, il a publié une photo annonçant la naissance de son fils, né deux jours plus tôt et prénommé Sylla Nicolas Sarkozy. Sa trajectoire conjugue une présence politique naissante et une vie privée scrutée par les médias.

Benin Web TV 2.0 est disponible Vous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction. Rejoindre Maintenant

Issu d’une fratrie où Pierre et Jean, ses deux frères, ont choisi des carrières d’avocat et restent peu exposés, Louis Sarkozy a hérité de l’appétence familiale pour la vie publique. Candidate aux prochaines municipales à Menton, il concentre l’attention sur ses engagements politiques, tandis que sa vie intime alimente régulièrement les sujets people. Discret sur certains aspects, il n’en demeure pas moins un personnage suivi par la presse, notamment depuis son union avec Natali Husić.

En couple avec Natali Husić depuis 2017 et marié en 2022, Louis Sarkozy a annoncé la naissance de leur enfant via un message publié le 24 décembre 2025 : « Ma femme et moi nous sommes rapprochés de la vie éternelle : nous sommes devenus parents. Nous avons le bonheur de vous présenter notre fils – Sylla Nicolas Sarkozy ». Cette information confirme l’entrée du couple dans la parentalité à la fin de l’année 2025.

Qui sont les ex de Louis Sarkozy ?

Avant son mariage avec Natali Husić, Louis Sarkozy a entretenu des relations avec plusieurs personnalités connues, dont Sarah Knafo et Capucine Anav. Ces liaisons ont été relayées par la presse people et les médias, qui suivent à la fois son parcours politique et ses anciens liens sentimentaux.

Le cas de Capucine Anav a refait surface à la fin janvier, lorsque l’affaire a été évoquée lors d’un numéro de l’émission Les 12 coups de midi. La question posée dans l’émission portait sur la manière dont Capucine Anav aurait découvert une infidélité lors de sa liaison avec l’humoriste Kev Adams, relation qui remonte à 2014. La réponse donnée par un candidat — « Elle a compté les préservatifs » — correspondait à l’anecdote révélé

Le 29 janvier, Capucine Anav a confirmé sur Fun Radio, dans l’émission animée par Cyril Hanouna, la véracité de cette histoire. Elle a raconté qu’en partant pour un booking, elle avait observé un stock de préservatifs et qu’au retour le lendemain il en manquait un, ce que Kev Adams avait d’abord imputé à un membre de sa famille avant d’avouer. Elle a déclaré : « L’histoire, c’est que je partais pour un booking et le matin, au moment de partir, je compte le nombre de préservatifs. Il y en avait 12. Le lendemain, je rentre de booking, j’arrive chez lui et il y en avait plus que 11. Il essayait d’inventer des choses après en disant : « c’est mon frère »… Au final, il a fini par avouer parce qu’il n’avait pas le choix. »

Capucine Anav, qui a depuis épousé Victor Dumas, a commenté cet épisode en soulignant un aspect qui lui semblait positif : « Ce qui est bien à retenir là‑dedans, c’est qu’il se protège ». Cette reprise médiatique de souvenirs personnels illustre la porosité entre engagements publics et histoires privées pour les proches des personnalités politiques.