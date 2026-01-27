L’OM transfère Mughe à l’AEL Limassol

François-Régis Mughe, ailier camerounais de 21 ans, quitte définitivement l’Olympique de Marseille pour l’AEL Limassol : le club chypriote a signé le joueur pour deux saisons et demie, assorties de deux années en option, a annoncé l’OM mardi dans un communiqué. Arrivé à Marseille à l’été 2022, Mughe avait enchaîné des prêts à Dunkerque puis à l’Athens Kallithea avant ce transfert définitif vers la D1 chypriote.

Dans son communiqué officiel, l’Olympique de Marseille rappelle le parcours récent du jeune joueur depuis son arrivée au club phocéen. Mughe, recruté à l’été 2022, a été prêté à Dunkerque puis à l’Athens Kallithea afin de gagner du temps de jeu et d’expérience. Le club marseillais confirme qu’il cède aujourd’hui l’ailier, mettant ainsi un terme à son passage dans l’effectif olympien.

La saison en cours ne l’a vu évoluer qu’avec la réserve olympienne : en National 3, il a disputé sept rencontres. Au total, Mughe aura porté le maillot de l’équipe première à neuf reprises, inscrivant un but ; parmi ces apparitions, six ont eu lieu en Ligue 1. De son côté, l’AEL Limassol, qui évolue en première division chypriote et pointe actuellement à la septième place du championnat, a officialisé l’arrivée du joueur.

Modalités et réactions des clubs

Le transfert a été conclu sous la forme d’un contrat d’une durée de deux saisons et demie, avec une option pour deux années supplémentaires, précise le communiqué marseillais. L’AEL Limassol a confirmé la signature et a adressé un message de bienvenue au joueur, saluant son intégration au sein du groupe.

L’OM rappelle que Mughe, avant son départ définitif, avait alterné entre l’équipe première et des prêts pour poursuivre sa progression : les passages par Dunkerque et par l’Athens Kallithea figuraient parmi les étapes de son parcours depuis 2022. Sur le plan comptable, le club marseillais indique les chiffres suivants pour sa période sous le maillot olympien : neuf matches en équipe première, dont six en championnat, et un but inscrit.

Du côté chypriote, l’AEL Limassol a publié un court message de bienvenue, exprimant ses vœux de réussite pour le joueur avec le maillot bleu et jaune.