Lokossa : un enfant retrouvé mort à Guéhounkon, son père activement recherché

La localité de Guéhounkon, dans la commune de Lokossa (département du Mono), a été le théâtre d’un drame le vendredi 23 janvier 2026. Un enfant âgé d’environ sept ans a été retrouvé mort au domicile de son père, le principal suspect.

Selon des informations de la radio Mono La Voix de Lokossa, le mis en cause serait un chauffeur de profession, originaire de Lokossa et père de la victime. Il serait connu des services de sécurité pour des antécédents judiciaires.

Les faits se seraient déroulés en l’absence des deux épouses du suspect. Le corps de l’enfant a été découvert en début de soirée, aux environs de 19 heures, après que des voisins, inquiets de ne pas l’avoir aperçu de la journée, ont alerté et procédé aux premières vérifications.

Contrairement à certaines rumeurs ayant circulé, notamment sur les réseaux sociaux, l’enfant n’aurait pas été victime d’un acte d’égorgement. Des témoignages concordants évoquent plutôt des violences physiques ayant entraîné son décès.

Une enquête est en cours pour établir avec précision les circonstances du drame.

Après les faits, le suspect aurait quitté précipitamment le domicile familial, emportant une moto de marque TVS appartenant à l’un de ses frères, sous prétexte d’un déplacement en ville. Depuis lors, il n’a plus donné signe de vie.

Des rumeurs faisant état d’un crime à caractère rituel ont également émergé. Elles ont été formellement démenties par une source proche du dossier, qui précise que l’acte ne présente aucun lien avec des pratiques vodun, et que le suspect n’est pas un dignitaire religieux.

Par ailleurs, des témoignages recueillis dans l’entourage familial font état de troubles de comportement observés chez le suspect depuis environ un an. Cette piste est actuellement examinée par les enquêteurs afin de déterminer si les faits ont été commis dans un contexte de troubles mentaux ou de manière pleinement consciente.

Toujours en fuite, le père de la victime aurait été signalé au Togo, selon des informations confirmées par sa mère, elle-même actuellement hors du territoire béninois. Les forces de sécurité poursuivent activement les recherches pour procéder à son interpellation et faire toute la lumière sur ce drame qui a profondément bouleversé la communauté de Guéhounkon.