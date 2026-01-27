Liverpool privé de Gomez et Konaté en Ligue des Champions contre Qarabag

Liverpool FC devra se passer de deux de ses défenseurs titulaires, Joe Gomez et Ibrahima Konaté, pour la 8e journée de la phase de poules de la Ligue des Champions, mercredi à 20h00 GMT contre Qarabag. L’entraîneur Arne Slot a confirmé l’absence des deux joueurs, l’un pour blessure et l’autre pour des raisons personnelles, alors que le club aborde une rencontre qualifiée de cruciale pour sa qualification en huitièmes de finale.

Vous utilisez actuellement la version classique Vous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction. Rejoindre Maintenant

Joe Gomez, récemment revenu d’une période d’indisponibilité, a de nouveau été contraint de rejoindre l’infirmerie après s’être blessé lors de la défaite 3-2 concédée ce week-end face à l’AFC Bournemouth. Interrogé sur l’état de santé du défenseur axial anglais, Arne Slot a déclaré : « Non, pas vraiment. Mais je peux confirmer qu’il ne sera pas disponible demain soir ». Le technicien des Reds a toutefois exprimé un optimisme mesuré quant à la durée de l’absence, indiquant que Gomez devrait récupérer dans un délai relativement court sans fixer de calendrier précis.

Ibrahima Konaté est indisponible pour des motifs personnels liés au décès de son père. Arne Slot a précisé qu’il avait eu un échange avec le joueur, connaissant la situation difficile qu’il traversait. « J’espère et je m’attends à son retour bientôt, mais pas pour le match de demain soir », a ajouté Slot au sujet du défenseur international, confirmant ainsi que Konaté ne figurera pas dans le groupe pour la rencontre contre la formation azerbaïdjanaise.

Conséquences pour la composition et réactions du staff

Face à ces absences, l’encadrement technique de Liverpool va devoir adapter sa charnière défensive pour le déplacement contre Qarabag. Arne Slot a indiqué que, en dehors de Gomez et Konaté, le reste du groupe était prêt et motivé pour la confrontation. Le coach n’a pas précisé les remplaçants envisagés ni donné d’indication sur une éventuelle modification tactique pour compenser l’absence des deux défenseurs.

Le rendez-vous de mercredi revêt une importance particulière pour Liverpool, qui vise une qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. La tenue du groupe et la capacité à réagir sans deux éléments défensifs jugés importants seront des éléments observés à l’approche et pendant la rencontre. Arne Slot, en confirmant les forfaits, a limité ses commentaires aux indisponibilités et à l’état d’esprit général de l’effectif, sans fournir de détails médicaux supplémentaires ni de date de retour précise pour Joe Gomez et Ibrahima Konaté.