Liverpool: Arne Slot réclame des progrès avant Qarabag

Le Liverpool FC accueille le Qarabag ce mercredi soir à Anfield à 20h00 GMT, pour la 8e journée de la Ligue des Champions. À la veille de la rencontre, l’entraîneur Arne Slot s’est présenté en conférence de presse et a passé en revue les points forts et les faiblesses de son équipe, insistant sur la nécessité d’améliorations tant sur le plan offensif que défensif.

Lors de son intervention, Slot a souligné la qualité du jeu de Liverpool « entre les deux surfaces », mettant en avant la circulation du ballon et la capacité du collectif à atteindre la surface adverse. Il a rappelé que ces caractéristiques avaient été visibles lors du déplacement à Bournemouth, où les Reds s’étaient souvent retrouvés en position favorable. « Entre les deux surfaces, nous sommes une très, très, très bonne équipe. Notre façon de faire circuler le ballon et d’atteindre la surface est excellente », a-t-il indiqué, tout en précisant que la réussite restait insuffisante face au but.

Le technicien a par ailleurs insistant sur la nécessité d’un meilleur réalisme dans la finition des actions. Selon lui, l’équipe doit transformer davantage les situations prometteuses en buts, et il a réclamé une implication accrue de ses attaquants pour concrétiser les opportunités créées. Le constat formulé hier est celui d’un potentiel offensif reconnu mais d’un déficit de concrétisation offensif.

Défenses à renforcer et ambition de la saison

Sur le plan défensif, Arne Slot a évoqué un déséquilibre préoccupant. Il a pointé du doigt la fréquence à laquelle l’adversaire parvient à se mettre en position de tir et à se créer des occasions, décrivant la situation comme très problématique. « Dans l’autre surface, l’adversaire arrive trop souvent en position de tir et se crée une occasion. C’est un déséquilibre total. Nous avons une situation catastrophique », a-t-il déclaré, insistant sur le besoin de travailler ce segment du jeu.

Le coach a qualifié ce chantier de priorité pour ses joueurs, soulignant la nécessité de réduire le nombre d’occasions concédées afin d’équilibrer les prestations entre phases offensives et défensives. Il a ainsi posé la progression défensive comme un axe de travail incontournable pour les semaines à venir.

Malgré ces constats, Arne Slot a exprimé une ambition claire pour la saison, fondée sur des améliorations concrètes aux deux extrémités du terrain. « Si nous parvenons à progresser dans les deux surfaces, nous pouvons encore réaliser quelque chose d’exceptionnel. Si nous nous améliorons dans une seule surface, la saison pourrait être meilleure. Dans le cas contraire, nous allons faire beaucoup de bruit », a-t-il déclaré, présentant ce paramétrage des performances comme déterminant pour la suite de la campagne européenne.