Lio : S’il y a une chose que je pense avoir réussi, c’est la fraternité de mes enfants

Lio, icône de la chanson française depuis les années 1980, est revenue sur la disparition de son fils Diego, survenue en mars 2025, dans un entretien accordé à Aufeminin un an après le drame. La chanteuse, connue pour des titres comme Le Banana Split, Amoureux solitaires, Les brunes comptent pas pour des prunes, Fallait pas commencer et Sage comme une image, a évoqué avec émotion sa position de mère au sein d’une famille recomposée de six enfants et les regrets liés à ses absences professionnelles.

Artiste et mère de six enfants issus de quatre pères différents, Lio a rappelé les tensions constantes entre carrière artistique et vie familiale. Dans cet entretien, la sexagénaire a d’abord fait part d’un recul personnel sur sa façon d’avoir assumé la maternité. Elle a expliqué qu’elle avait longtemps estimé que son rôle d’artiste impliquait des absences, une posture qu’elle considérait à la fois comme une faiblesse et une force.

Interrogée sur son rôle de mère, Lio a reconnu des manques et exprimé ses émotions. « Avant de devenir mère, j’aurais voulu être moins désinvolte », a-t-elle confié, avant d’ajouter : « Je me disais que mon métier allait de toute façon m’amener à être absente. Mais j’aurais aussi dû être là ». Ces mots sont intervenus dans le contexte du deuil familial suite au décès de son fils Diego.

Fraternité entre les enfants et complexité des familles recomposées

Un an après la disparition de Diego, Lio a mis en avant la solidarité entre ses enfants comme un élément majeur de soutien. « S’il y a une seule chose que je pense avoir à peu près réussi avec mes enfants, c’est leur fraternité entre eux », a-t-elle déclaré. Elle a observé que, malgré des pères différents et des parcours individuels, ses enfants sont restés soudés : « Ils sont ensemble. Encore beaucoup plus que je ne le pensais ».

La chanteuse a raconté comment cette cohésion fraternelle s’est manifestée après la disparition de Diego : « À la mort de leur frère, j’ai vu à quel point ils se parlaient. Et à quel point c’était solide cette idée de ‘famille tribu’ ». Lio a ajouté une phrase qui traduit la complexité de ce constat : « Ça n’a pas sauvé Diego, mais c’est quelque chose de réel ».

Lors de l’entretien, Lio est également revenue sur les difficultés propres aux familles recomposées. Elle a souligné que maintenir des relations après une séparation n’est pas simple : « Si moi je quitte un homme, c’est parce que je n’ai plus rien à faire avec lui. Donc, maintenir les relations avec cet homme n’est quand même pas chose aisée. Il faut quand même beaucoup d’amour

Malgré ces tensions et ses propres regrets, Lio a fait valoir qu’elle avait fait des efforts pour ses enfants et se dit aimée d’eux. « Mes enfants m’aiment. Je pense que j’ai été une suffisamment bonne mère, je les ai aimés pour leurs différences, je leur fais confiance », a-t-elle affirmé, avant de conclure sur sa manière d’envisager sa place au sein de la cellule familiale : « J’accepte totalement de ne pas être indispensable, s’ils sont heureux ».