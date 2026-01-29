Lio se défend face aux attaques sur ses enfants « C’est ça qu’on me reproche »

Lio, interprète incontournable du tube Le Banana Split, se montre aujourd’hui critique envers ce succès qui l’a révélée, tout en restant une voix engagée du féminisme et une mère de six enfants confrontée aux critiques publiques. Sa carrière, ses prises de position sur des drames médiatisés et les questions autour de sa vie privée ont régulièrement alimenté les débats.

Révélée très jeune, Lio a vu son image façonnée en grande partie par un titre à double sens qui s’est vendu à quelque 700 000 exemplaires. Elle rejette désormais ce tube et évoque publiquement les conséquences de ce départ fulgurant, tout en défendant son parcours et ses choix familiaux face aux critiques.

Artiste, actrice et mère, Lio n’a jamais cessé d’occuper l’espace médiatique, tant par ses créations que par ses engagements. Ses interventions publiques, notamment sur des affaires de violences faites aux femmes, et ses prises de parole sur sa vie intime ont nourri un regard contrasté du public et des médias.

De la célébrité précoce aux engagements féministes : Lio entre rejet du tube et défense publique

La chanteuse se fait connaître en 1979 avec Le Banana Split, chanson écrite par Hagen Dierks sur une musique de Jay Alanski. Interprétée par une Lio qui n’avait pas encore 18 ans, la chanson rencontre un succès commercial massif pour l’époque. Plusieurs décennies plus tard, l’intéressée se dit en rupture avec ce titre et a dénoncé en 2022 son caractère problématique en le qualifiant de “pédocriminels”.

Au-delà de la chanson, Lio a poursuivi une carrière polyvalente : une décennie après son tube elle joue au cinéma, notamment dans Chambre à part, aux côtés de Michel Blanc, qui fut par la suite son compagnon. Sa trajectoire artistique l’a conduite à mêler spectacle et prises de position publiques sur des sujets de société.

Sur le plan politique et social, Lio s’est démarquée en 2003 lors du retentissement de la mort de Marie Trintignant, victime de violences meurtrières de son compagnon de l’époque, Bertrand Cantat. Très proche de la comédienne, Lio s’est affichée comme l’une des rares figures du monde du divertissement à dénoncer publiquement les faits sur des plateaux télévisés, et à défendre la mémoire de son amie. Des années plus tard, un documentaire distribué par Netflix a replacé l’affaire sous l’angle du féminicide.

Vie privée et critiques publiques : mère de six enfants nés de quatre pères différents — Nubia, Igor, Esmeralda, Garance, Léa et Diego — Lio a cherché à protéger sa famille des excès de la notoriété. Son fils Diego est décédé en 2025 à l’âge de 21 ans. Sur le plateau de Vie Privée Vie Publique, animé par Mireille Dumas en 2024, elle a notamment répondu aux attaques visant sa moralité : “Mais c’est certainement ça qu’on me reproche.” et a précisé qu’elle n’avait pas eu tous ses enfants pour “consolider” une relation amoureuse, reconnaissant avoir parfois conçu des enfants après la fin d’un amour.

Lors de cet échange, Lio a rappelé son attachement à la sincérité de ses déclarations et son long engagement pour défendre des victimes et faire entendre une parole féministe au sein du monde du spectacle.