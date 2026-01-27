Ligue des Champions J8 : Conte promet que Naples donnera tout lors du match de demain

Le Napoli accueille Chelsea ce mercredi à 20h00 GMT au Stadio Diego Armando Maradona pour un match décisif des barrages de la Ligue des Champions ; en conférence de presse d’avant-match, l’entraîneur Antonio Conte a affiché sa volonté de tout donner malgré une liste de joueurs diminuée par les blessures.

Conte a tenu une conférence de presse au cours de laquelle il a insisté sur l’importance de se présenter compétitif face à un adversaire de haut niveau. Il a rappelé que la rencontre revêt un enjeu majeur pour la suite de la saison européenne du club et qu’il attend de ses joueurs un engagement total, quels que soient les aléas rencontrés en championnat.

Sur l’état de son effectif, l’entraîneur italien a reconnu une période délicate marquée par de nombreuses indisponibilités. « Nous devons faire face à ces situations avec un effectif réduit », a déclaré Conte, soulignant l’obligation d’adapter sa gestion de groupe aux circonstances médicales et sportives actuelles. Il a également livré une appréciation sur la place théorique du Napoli en cas de début immédiat du championnat : « Si le championnat commençait aujourd’hui, je pense que tout le monde placerait le Napoli entre la huitième et la dixième place. Demain, nous jouerons tout. »

Les analyses et réactions de l’entraîneur avant la confrontation

Antonio Conte a par ailleurs exprimé un respect marqué pour l’adversaire du soir, décrivant Chelsea comme un club doté d’une vision ambitieuse et d’une forte culture de la victoire. « On parle d’un club fantastique, doté d’une grande vision, d’une mentalité de gagnant et d’une soif de victoire intacte », a-t-il déclaré, mettant en avant les investissements récents réalisés par le club anglais et sa stratégie de recrutement axée notamment sur de jeunes joueurs prometteurs.

Interrogé sur des propos récents tenus par Diego Costa, qui a critiqué le Napoli, Conte a choisi de s’en tenir à l’indifférence publique et à l’attention portée au travail. « Franchement, je ne suis pas du genre à perdre mon temps à lire ce que disent les gens dans les journaux », a-t-il affirmé. Il a résumé son positionnement face aux commentaires extérieurs en distinguant, selon ses termes, « des gens intelligents, des gens brillants et des gens stupides ». Conte a donc refusé d’entrer dans un débat médiatique et a recentré son intervention sur la préparation de la rencontre.

À l’heure actuelle, le classement indiqué dans la conférence place Naples à la 25e position avec 8 points, tandis que Chelsea figure à la 8e place avec 13 points.