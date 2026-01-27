Ligue 1 Tunisie J18 : ES Tunis se reprend, Club Africain au ralenti

La 18e journée de la Ligue 1 tunisienne a débuté ce mardi avec l’Espérance Sportive de Tunis qui a retrouvé la victoire (1-0), un Club Africain stoppé sur un nul à l’extérieur (0-0) et un CS Sfaxien qui a confirmé son élan en signant une victoire nette à domicile grâce à un doublé d’Omar Ben Ali.

À Rades, l’Espérance Sportive de Tunis a réagi après son revers de la journée précédente en s’imposant face à la Jeunesse Sportive Kairouanaise sur le score de 1-0. L’unique but de la rencontre a été inscrit par Kouceila Boualia à la 28e minute. Ce succès offre trois points à l’EST et permet au club sang et or de prendre la tête du classement avec 40 points.

Parallèlement, le Club Africain, qui avait rejoint l’Espérance au sommet lors de la précédente journée, n’a pu faire mieux qu’un match nul 0-0 sur la pelouse de l’ES Zarzis. Ce résultat laisse le Club Africain à la deuxième place du championnat avec 38 points. Le Stade Tunisien, qui dispute son match demain, peut potentiellement réduire l’écart en cas de victoire.

Autres rencontres et répercussions sur le classement

Le CA Bizertin a retrouvé des couleurs en remportant son match à domicile contre la JS Omrane sur le score de 1-0. Le seul but a été inscrit par Rayane Rehimi à la 31e minute. Ce succès intervient après la lourde défaite concédée par les Cabistes face au CS Sfaxien lors de la 17e journée et permet au CA Bizertin de recouvrer confiance et stabilité sur le plan sportif.

Le CS Sfaxien, qui restait sur une prestation solide la semaine précédente, a confirmé sa bonne dynamique devant son public en dominant l’ES Metlaoui. Omar Ben Ali a signé un doublé, marquant à la 42e et à la 55e minute, ce qui a scellé le succès sfaxien.

Grâce à cette victoire, le CS Sfaxien prend provisoirement la troisième position du classement avec 35 points. L’ES Metlaoui, de son côté, conserve sa place à la septième position avec 25 unités.

Les rencontres disputées mardi mettent en lumière un resserrement des positions en tête du championnat, avec l’Espérance en tête à 40 points, le Club Africain à 38 et le CS Sfaxien à 35. Les résultats individuels détaillent les auteurs des buts et les minutes des réalisations : Kouceila Boualia (28e) pour l’EST ; Rayane Rehimi (31e) pour le CA Bizertin ; Omar Ben Ali (42e, 55e) pour le CSS.

Les faits rapportés concernent uniquement les rencontres et les classements tels qu’ils ressortent des matches joués mardi au cours de la 18e journée de la Ligue 1 tunisienne.