Liga : 3 doublés de suite pour Lamine Yamal, le Barça reste parfait

Lamine Yamal a encore marqué deux fois lors du succès 4-2 du FC Barcelone à Levante. Le Barça compte cinq victoires en cinq journées de Liga.

Le FC Barcelone a battu Levante 4-2 dimanche 13 septembre à Valence et poursuit son sans-faute en Liga. Lamine Yamal a signé un nouveau doublé, son troisième en trois journées consécutives de championnat.

Le Barça a pris le contrôle très tôt. Xavi Espart a ouvert le score à la 5e minute avant que Yamal ne fasse le break à la 19e. L’attaquant espagnol a ensuite transformé un penalty moins d’une minute après la reprise pour porter l’avantage catalan à 3-0.

Levante a relancé la fin de match avec deux buts d’Ivan Romero et Roger Brugué, mais Karim Adeyemi a scellé le succès barcelonais dans le temps additionnel. Cette victoire permet au Barça de compter cinq succès en cinq journées et trois points d’avance sur le Real Madrid.

Yamal confirme ainsi son début de saison spectaculaire avec trois doublés consécutifs en Liga. Quelques jours plus tôt, Hansi Flick l’avait placé parmi les candidats majeurs au Ballon d’Or 2026.

Le club catalan enchaîne également une sixième victoire de suite toutes compétitions confondues avant ses prochaines échéances européennes.