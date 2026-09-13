Côte d’Ivoire-Guinée : Ouattara et Doumbouya étendent leur coopération à la sécurité

Alassane Ouattara et Mamadi Doumbouya ont convenu dimanche à Abidjan de renforcer la coopération entre la Côte d’Ivoire et la Guinée, notamment dans les domaines politique, sécuritaire, économique et commercial.

Les présidents ivoirien Alassane Ouattara et guinéen Mamadi Doumbouya ont convenu dimanche 13 septembre à Abidjan de renforcer et de diversifier la coopération entre leurs deux pays, avec un accent sur la sécurité, les échanges économiques et la coordination politique.

Reçu par son homologue à la résidence présidentielle de Cocody, Mamadi Doumbouya a inscrit cette visite dans la continuité du rapprochement entre Abidjan et Conakry. Selon le compte rendu de la présidence ivoirienne, les deux chefs d’État ont cité parmi leurs priorités les domaines économique, commercial, politique, sécuritaire et de la formation.

Le président guinéen a notamment plaidé pour une coopération plus étroite en matière de renseignement afin de répondre aux défis sécuritaires communs. Il a également présenté la lutte contre l’orpaillage clandestin et illégal comme un sujet stratégique pour les deux pays.

Sur le volet économique, Mamadi Doumbouya a estimé que le niveau actuel des échanges commerciaux ne reflétait pas encore le potentiel agricole et minier de la Côte d’Ivoire et de la Guinée. Il a défendu une coopération Sud-Sud plus soutenue et des réponses africaines aux problèmes du continent.

La rencontre intervient deux jours après l’arrivée du chef de l’État guinéen à Abidjan pour une visite d’État. Mamadi Doumbouya a aussi remercié Alassane Ouattara pour son soutien au processus électoral qui a conduit à son élection à la présidence guinéenne.

Le président guinéen a enfin invité la Côte d’Ivoire à participer, comme pays à l’honneur aux côtés du Rwanda, aux festivités de la fête nationale de la Guinée prévues en octobre.