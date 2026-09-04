Liga : Le Real Madrid défie le Real Betis à Séville avec un Kylian Mbappé prolifique

Auteur d'un parcours parfait depuis le lancement de la compétition, le club madrilène se déplace en Andalousie avec l'ambition de maintenir sa cadence en tête du classement espagnol.

Le Real Madrid affronte le Real Betis au stade de La Cartuja à Séville ce vendredi 4 septembre 2026 à 21h00, pour le compte de la 4e journée de Liga. Cette rencontre délocalisée en terre andalouse constitue l’un des premiers rendez-vous majeurs de la saison pour les hommes de la Casa Blanca, déterminés à poursuivre leur marche en avant sur la scène nationale.

Le club madrilène aborde ce déplacement avec une confiance au plus haut point après avoir réussi un sans-faute lors des trois premières journées de Liga. Les Merengues ont enchaîné trois victoires convaincantes en dominant successivement l’Espanyol de Barcelone (2-1), la Real Sociedad (4-1) et Málaga sur le score net de 4-0.

Cette efficacité offensive repose largement sur la forme étincelante de Kylian Mbappé à la pointe de l’attaque. L’international tricolore totalise quatre buts sur les deux dernières journées de championnat avec le club madrilène, s’imposant comme le danger numéro un pour l’arrière-garde sévillane.

De son côté, le Betis Séville présente un bilan plus mitigé au coup d’envoi de cette affiche. La formation andalouse enregistre deux succès 1-0 face à la Real Sociedad et au FC Valence, mais a également concédé un lourd revers 5-2 face à Levante lors des trois premières journées de Liga.

Des retrouvailles particulières pour Dani Ceballos

Cette affiche marque également les retrouvailles de Dani Ceballos avec son club formateur du Betis Séville après son passage au Real Madrid. Le milieu de terrain espagnol retrouve à cette occasion les rangs de l’institution qui a lancé sa carrière au plus haut niveau professionnel avant son départ vers la capitale espagnole.