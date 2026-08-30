Libye : Saddam Haftar présenté comme commandant général chargé à l’Est

Le commandement de l'Est libyen a présenté le 26 août Saddam Haftar comme commandant général chargé des forces armées, un changement qui renforce son rôle autour de Khalifa Haftar sans consacrer à ce stade une succession formelle.

Saddam Haftar a été présenté le 26 août dans l’Est libyen comme « commandant général chargé des forces armées », un nouveau titre qui accroît son poids dans l’appareil militaire de Benghazi sans établir, à ce stade, une succession formelle à son père Khalifa Haftar.

Selon Agenzia Nova, citant des sources libyennes, Khalifa Haftar lui a confié les fonctions de commandement sans durée annoncée. L’agence précise toutefois qu’aucun départ formel du maréchal du commandement des forces de l’Est n’a été acté.

Ce repositionnement intervient alors que les discussions facilitées par l’ONU ont abouti le 20 août à un projet d’accord sur les deux premières étapes de la feuille de route politique libyenne, portant sur la commission électorale et le cadre juridique des élections. Le 27 août, Hanna Tetteh a aussi rencontré Saddam Haftar à Benghazi pour évoquer les développements politiques, économiques et sécuritaires, selon la mission onusienne.

La terminologie officielle reste toutefois fluctuante à l’extérieur de la Libye. Le 27 août encore, le ministère qatari des Affaires étrangères a annoncé une rencontre à Benghazi avec Saddam Haftar en le présentant comme vice-commandant de l’Armée nationale libyenne.