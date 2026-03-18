Les obsèques publiques de Bruno Salomone auront lieu le 23 mars à Joinville-le-Pont

Bruno Salomone sera honoré lors d’une cérémonie publique le lundi 23 mars à Joinville-le-Pont (région parisienne), a annoncé son agent artistique le 18 mars 2026 : une messe sera célébrée à 10h00 à l’Église Sainte-Anne de Polangis, suivie d’un cortège à 11h00 vers le cimetière de la commune, l’église et le cimetière restant accessibles au public souhaitant se recueillir. L’information fait suite à l’annonce du décès de l’acteur et de son mariage avec sa compagne, Audrey, survenu à l’hôpital peu de temps avant sa disparition.

Quelques jours après le décès de Bruno Salomone, l’émotion est toujours vive dans le milieu audiovisuel. Connu pour son humour singulier et pour une carrière marquée par des rôles à la télévision et au cinéma, l’artiste a reçu de nombreux hommages de proches, de collègues et de spectateurs. La famille, relayée par son agent, a choisi d’ouvrir la cérémonie afin de permettre à un large public de participer au recueillement.

Les médias avaient également relayé que Bruno Salomone s’était marié avec Audrey, sa compagne de longue date, à l’hôpital peu avant son décès. Cette information, publiée dans la presse spécialisée, a été rendue publique parallèlement aux annonces concernant l’organisation des obsèques.

Les modalités pratiques des obsèques

Selon le communiqué transmis par l’agent artistique au nom de la famille, la messe se tiendra le lundi 23 mars à 10h00 en l’Église Sainte-Anne de Polangis, un édifice qualifié d’emblématique dans la commune de Joinville-le-Pont. Un cortège funèbre est prévu à partir de 11h00 pour conduire le défunt au cimetière municipal, où il reposera.

Le message officiel précise que l’église et le cimetière seront ouverts à toutes celles et ceux qui souhaiteront rendre un dernier hommage. Aucune restriction d’accès n’a été mentionnée dans la communication diffusée par l’agent le 18 mars 2026.

La famille a expressément souhaité que la cérémonie soit accessible au public, indique le communiqué, en soulignant la volonté d’inclure les admirateurs et les personnes qui ont suivi le parcours de l’artiste. Ce choix reflète, selon les proches, la relation particulière qui lie Bruno Salomone à son public.

Les informations ont été relayées sur les réseaux sociaux et par des journalistes. Un tweet du journaliste Jean-François Guyot, partagé le 18 mars 2026, reprend les éléments fournis par l’agent artistique au sujet des dates, des horaires et de l’ouverture au public.