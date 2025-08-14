L’Égypte interpelle Israël sur l’idéologie du «Grand Israël»

Le 13 août, le ministère égyptien des Affaires étrangères a condamné l’idéologie du « Grand Israël » et demandé des explications, estimant que des reportages dans certains médias israéliens relayaient une doctrine susceptible de provoquer l’instabilité, de rejeter l’option de la paix au Moyen-Orient et d’encourager l’escalade, indique un communiqué publié mercredi soir ; le ministère réaffirme par ailleurs l’engagement de l’Égypte à établir la paix dans la région et exige des clarifications sur ces informations qualifiées de provocatrices.