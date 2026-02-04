Léa (Star Academy) choisit d’éviter les appels de sa mère pour rester concentrée

Léa, candidate finaliste de la Star Academy, a fait part de son agacement face aux appels insistants de ses parents depuis le château de Dammarie‑les‑Lys, estimant que leurs tentatives de la rassurer ont au contraire accru son stress à l’approche de la finale programmée le samedi 7 février 2026.

Originaire de Bienne, en Suisse, la jeune femme figure parmi les deux dernières prétendantes au titre, aux côtés d’Ambre. Le vainqueur ou la vainqueure succédera à Marine, lauréate de la saison précédente, et bénéficiera, comme l’ont fait Anisha et Pierre Garnier avant elles, d’une signature sur un label et d’un accompagnement pour la préparation d’un premier album.

Lors d’un échange informel avec Ambre, retranscrit par la production, Léa a expliqué que les interventions téléphoniques de ses parents ne produisent pas l’effet escompté. Elle a précisé préférer les appels de son frère Loïc, qui sait, selon elle, la rassurer et la calmer avant le grand soir.

Léa agacée par les appels de ses parents

Interrogée dans les couloirs du château, la candidate a relaté à voix haute les contenus de ses derniers échanges familiaux pour illustrer son propos. « Demain, je vais appeler mon frère. C’est mieux, il sait me rassurer, il me parle bien… Au lieu de ma mère qui fait : ‘Euh, oui, il ne faut pas t’énerver hein ! Faut pas t’énerver en répète ! Tu donnes tout, profite !’ Bah oui maman… C’est super », a‑t‑elle confié à Ambre.

Face aux caméras, Léa a ensuite adressé un message direct à son frère : « Donc Loïc, je te préviens, s’il te plaît, demain je t’appelle, dis‑moi des bonnes choses, tu vois ? ». Elle a insisté sur l’importance, pour elle, de recevoir des paroles apaisantes plutôt que des exhortations anxiogènes.

La finaliste a indiqué que ses récents échanges téléphoniques avec ses parents l’avaient mise « dans un mauvais mood » à deux reprises, et que cette agitation émotionnelle risquait de perturber sa préparation. Elle a exprimé le besoin d’évacuer les pensées négatives et de garder la concentration nécessaire avant la soirée décisive.

La production de l’émission, diffusée sur TF1 depuis le château de Dammarie‑les‑Lys, a enregistré ces confidences dans le cadre des séquences de vie quotidienne des candidates. La tension monte parmi les prétendantes à quelques jours de l’émission finale, qui désignera la successeure de Marine le samedi 7 février 2026.