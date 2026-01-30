Léa repérée par Patrick Fiori dans The Voice Kids avant la Star Academy

Léa, candidate originaire de Suisse, s’est imposée comme l’une des figures majeures de la nouvelle saison de la Star Academy. Sa voix puissante et son aisance scénique lui ont permis de rallier le public et les professeurs, jusqu’à obtenir sa place en finale du château de Dammarie‑les‑Lys, tandis que des images de son passé télévisuel refont surface sur les réseaux sociaux.

Depuis le lancement des primes, la jeune chanteuse confirme son statut de favorite grâce à des prestations régulières saluées pour leur justesse et leur sensibilité artistique. Sur les plateaux, elle affiche une maîtrise du direct et une présence qui séduisent autant les téléspectateurs que l’équipe pédagogique du programme.

Cette assurance n’est pas née avec la Star Academy : Léa avait déjà vécu la pression d’un télé‑crochet. Avant d’intégrer le château, elle avait participé à la version suisse de The Voice Kids, où elle s’était hissée jusqu’en finale alors qu’elle était adolescente. Des séquences de cette époque, montrant une Léa plus jeune mais déjà très investie dans ses interprétations, ont été relayées ces derniers jours.

Une expérience précoce qui a renforcé sa maîtrise de la scène

Lors de sa participation à la version suisse de The Voice Kids, Léa a fait forte impression par la maturité de son interprétation et la justesse de ses prestations, malgré son jeune âge. Le jury de l’époque comprenait des artistes reconnus tels que Christophe Willem, Jermaine Jackson et Patrick Fiori, et la présence de ces noms souligne le niveau d’exigence de l’émission.

Le compte officiel du programme a lui‑même partagé des images et un message soulignant le parcours de la candidate, revenant sur son charisme et son investissement. Ces publications ont remis en lumière le fait que Léa arrivait à la Star Academy avec un bagage télévisuel conséquent, familiarisée avec les codes du direct et la gestion du stress inhérente aux émissions en compétition.

Cette expérience antérieure aide à expliquer sa capacité à occuper l’espace scénique, à transmettre des émotions et à gérer les attentes liées aux primes hebdomadaires. Elle connaît également les contraintes liées aux jurys, aux votes et aux écueils du tournage en direct, autant d’éléments qui peuvent influer sur le parcours d’un candidat dans un télé‑crochet.

La suite du concours doit encore se jouer: Léa est déjà qualifiée pour la finale et doit désormais découvrir lequel de ses concurrents — Ambre ou Victor — la rejoindra sur la scène finale. L’émission a programmé cette étape décisive pour le samedi 31 janvier 2026, date à laquelle le nom du ou de la finaliste accompagnant Léa sera connu.