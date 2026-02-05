Le riad de Jamel Debbouze est proche du lieu cité dans l’affaire Jack Lang et Jeffrey Epstein

L’affaire Jeffrey Epstein rebondit en France après la divulgation de nouveaux documents citant plusieurs personnalités, dont l’ancien ministre de la Culture Jack Lang, et faisant apparaître des échanges privés entre le financier accusé d’abus sexuels et des célébrités. Les pièces publiées mentionnent notamment un riad à Marrakech appartenant à Epstein et des e-mails évoquant des déplacements, des éléments qui ont conduit Jack Lang à sortir du silence et à répondre publiquement aux questions autour de sa relation avec le financier.

Selon les documents révélés et repris par la presse, Jack Lang a rencontré Jeffrey Epstein en 2010 par l’intermédiaire du réalisateur Woody Allen. L’ancien ministre, qui a été décrit dans ces pièces comme un proche de l’homme d’affaires, a déclaré ne pas avoir eu connaissance des trafics sexuels qui lui sont reprochés et avoir « été tombé des nues » en apprenant l’ampleur des faits. Lang a également dit avoir perçu Epstein, au moment de leur rencontre, comme « un homme cultivé, passionné d’art, passionné de culture ».

Parmi les échanges rendus publics figure un e-mail daté de 2017 envoyé par un assistant de Jack Lang à Jeffrey Epstein demandant : « Jack demande si le vol est déjà enregistré à l’aéroport de Marrakech. Auriez-vous des précisions sur l’endroit où il atterrira ? ». Les documents indiquent par ailleurs la présence d’un riad appartenant au financier à Marrakech. La publication de ces éléments soulève des questions sur la nature et la fréquence des contacts entre l’ancien ministre et Epstein ; Jack Lang a confirmé avoir pris la parole pour expliquer sa position.

Riad et voisinages marocains : les personnalités mentionnées

Parallèlement aux révélations concernant Jack Lang, les documents et les reportages consacrés à l’affaire ont attiré l’attention sur la présence d’autres personnalités françaises au Maroc. Le nom de Jamel Debbouze apparaît dans ce contexte en raison d’un investissement dans un riad à Marrakech situé « très proche » de la propriété attribuée à Jeffrey Epstein, selon les informations publiées.

Le couple Jamel Debbouze et Mélissa Theuriau est propriétaire d’un domaine à Marrakech où le mariage des deux époux a été célébré pendant trois jours. Les récits de la cérémonie mentionnent une décoration de style orientale, des lanternes en fer forgé suspendues et des musiques orientales jouées durant les festivités. Le riad du couple se situe dans le quartier résidentiel de Targa et s’étend, d’après les descriptions, sur plusieurs hectares avec un patio, des fontaines et des salons ouverts.

En dehors du Maroc, le couple possède également un appartement à Paris, situé sur l’île Saint‑Louis, ainsi qu’une villa à Cassis, dans le sud de la France. La villa de Cassis est décrite comme présentant une architecture méditerranéenne et offrant une vue sur les calanques.