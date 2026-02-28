Le Niger lance sa plateforme de prise en charge des migrants de retour

Le Niger a lancé, samedi 26 février, une plateforme nationale destinée à organiser la prise en charge durable des personnes rapatriées après un séjour migratoire avorté. Cette initiative vise à structurer l’accueil et l’accompagnement des Nigeriens de retour, souvent confrontés à des besoins urgents et à des situations de grande vulnérabilité.

Le dispositif bénéficie d’un appui financier de l’Union européenne tandis que l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) apporte son expertise technique. Ensemble, ces partenaires entendent améliorer les réponses aux difficultés rencontrées par les candidats à l’émigration expulsés depuis leur pays d’accueil et ramenés au Niger.

La plateforme a pour ambition de dépasser les interventions ponctuelles en proposant des réponses plus complètes et coordonnées : orientation à l’arrivée, accès aux soins, soutien psychologique, accompagnement juridique et insertion socio-économique. Ces actions sont présentées comme nécessaires pour restaurer la dignité des personnes rapatriées et favoriser leur réinsertion dans leurs communautés d’origine.

Dans un contexte régional marqué par des flux migratoires importants et des retours forcés fréquents, les autorités nigériennes mettent en avant la nécessité d’un cadre national capable d’articuler moyens publics et initiatives des organisations humanitaires. L’objectif déclaré est de réduire les situations d’extrême précarité et d’éviter que le retour ne se traduise par une nouvelle spirale d’exclusion.

Organisation, services et enjeux

Concrètement, la nouvelle plateforme doit faciliter la coordination entre ministères concernés, acteurs locaux et organisations internationales, en définissant des procédures d’accueil standardisées et des itinéraires de prise en charge. On attend notamment une meilleure identification des besoins dès la première étape du retour, pour orienter rapidement vers les services adaptés.

Les partenaires insistent sur l’importance d’un accompagnement holistique : au-delà de l’assistance immédiate, il s’agit de proposer des mesures de réinsertion économique — formation, appui à la création d’activités, médiation avec les employeurs locaux — afin de réduire le risque de départs répétés. L’aspect psycho-social est également considéré comme central pour traiter les traumatismes liés aux violences subies ou aux difficultés du parcours migratoire.

Pour les acteurs impliqués, la réussite du dispositif dépendra de la capacité à mobiliser des ressources durables, à former les personnels chargés de l’accueil et à assurer le suivi des retours dans le temps. La collaboration entre financeurs internationaux et structures nationales est présentée comme un levier clé pour développer des réponses à la fois immédiates et pérennes.

Enfin, la mise en place de cette plateforme s’inscrit dans une dynamique plus large de gestion des migrations, où la prévention des départs dangereux et la promotion d’opportunités locales sont étroitement liées aux mécanismes de prise en charge des retours. Les autorités et leurs partenaires semblent vouloir transformer la gestion des retours en un volet structurant des politiques publiques nationales.