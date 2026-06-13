Théo Camion de la Star Academy prendra désormais le nom de scène aZur

Jeudi 11 juin 2026, Théo L., ancien candidat de la saison 13 de la Star Academy, a annoncé sur son compte Instagram qu’il adopte désormais le nom de scène aZur et qu’un lien de pré-save pour son premier single vient d’être mis en ligne. Il confirme ainsi qu’il abandonne le surnom « Théo Camion », devenu populaire pendant l’émission.

Agé de 23 ans, Théo L. avait été surnommé « Théo Camion » par les internautes après la diffusion du prime du 18 octobre 2025, en référence au camion rouge de son oncle visible sur la scène. Dans son message du 11 juin, il écrit notamment : « Théo Camion devient aZur. Je vous l’avais dit ! Je ne resterais pas sous le nom de Théo Camion. Et ! Je suis très fier de vous annoncer que ma première chanson sous le nom de aZur sortira très bientôt… »

Après son élimination au bout de six semaines de compétition, Théo L. avait utilisé ce sobriquet sur ses réseaux sociaux tout en annonçant qu’il ne ferait pas de « Théo Camion » son nom d’artiste pour ses projets musicaux. Il avait explicité cette intention dans une interview accordée à la journaliste Audrey Bertheau, confirmant qu’il conserverait le surnom pour l’instant mais le retirerait au moment de la sortie d’un projet.

De l’origine du surnom aux premières démarches d’une carrière solo

Le surnom s’est imposé dès les premières semaines de la saison 13, lorsque deux candidats portaient le prénom Théo — Théo Pasquet et Théo Laurent — et que les internautes ont cherché des appellations différenciées. La présence d’une réplique d’un camion rouge sur la scène du Studio 217, baptisée « Le Podium », a contribué à l’identification du jeune chanteur sous ce sobriquet. Le camion appartient à l’oncle du candidat.

Depuis la fin de l’émission, Théo L. a multiplié les publications musicales : covers et reprises diffusées sur ses réseaux, performances mêlant chant et mise en scène, qui ont cumulé des vidéos dépassant le million de vues. Son compte Instagram compte près de 100 000 abonnés, selon les informations publiées après le concours.

Il n’a pas participé à la tournée des neuf élèves de la saison, lancée fin février, et a choisi de construire une trajectoire indépendante. L’annonce de son changement de nom de scène en aZur s’accompagne d’un lien de pré-save pour son premier single sous cette nouvelle identité.