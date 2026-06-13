Cyril Hanouna et Shana Loustau crient au montage après une photo complice en Une

La publication récente du magazine Closer continue de susciter de vives réactions autour de la relation perçue entre Cyril Hanouna, animateur emblématique du paysage audiovisuel français, et Shana Loustau, chroniqueuse de l’émission de télévision à succès. La couverture du numéro du 12 juin présente en effet les deux personnalités dans une posture complice et intime, lançant une nouvelle vague de spéculations sur les réseaux sociaux et dans les médias. En réponse à cette publication, Cyril Hanouna a opté pour l’humour afin de démentir la véracité de cette image, contestant l’authenticité de la photo à travers une série de commentaires ironiques publiés sur ses réseaux sociaux.

Depuis plusieurs semaines, les rumeurs s’amplifient concernant la nature exacte du lien entre Cyril Hanouna et Shana Loustau, sans qu’aucune confirmation officielle ne soit apportée par les deux intéressés. La couverture de Closer vient ainsi raviver le débat en mettant en avant une photographie dans laquelle le duo apparaît enlacé, ce qui a immédiatement suscité de nombreuses réactions et commentaires sur Facebook, Twitter ou Instagram. La stratégie éditoriale de ce magazine people, déjà bien rodée à provoquer l’attention par des clichés exclusifs, semble avoir parfaitement fonctionné.

Une controverse alimentée par une couverture polémique

Le choix de Closer de positionner Cyril Hanouna et Shana Loustau en Une ne laisse aucun doute sur l’intention de créer le buzz. La photo choisie présente les deux figures publiques dans une pose qui souligne une grande complicité, renforçant ainsi les interrogations sur la nature de leur relation professionnelle ou personnelle. Cette image provoque un engouement certain sur les plateformes numériques, où les internautes échangent activement sur l’éventuelle véracité de cette proximité affichée. Plusieurs observateurs, jamais à court de théories, attribuent différentes interprétations à cette proximité visible, allant des liens amicaux renforcés aux suppositions plus intimes.

Face à l’agitation générée par cette publication, Cyril Hanouna n’a pas laissé passer l’occasion de répondre publiquement. Sur son compte Instagram, l’animateur a partagé la couverture en y ajoutant une légende empreinte d’ironie : « Closer, la prochaine fois, dosez sur le photomontage. Vu les proportions… Visiblement Shana est dans Closer. Moi je suis dans Télé Poche ». Ce message humoristique dénonce explicitement un éventuel montage photographique, remettant en cause l’authenticité de l’image tout en désarmant les rumeurs par la dérision.

Au-delà de cette première réponse, Cyril Hanouna a continué de plaisanter autour de cette affaire, évoquant la possibilité de futures unes imaginaires du magazine, dans la même veine satirique. Cette stratégie a trouvé un écho favorable auprès de ses abonnés et internautes, qui ont salué sa capacité à prendre la situation à la légère et à désamorcer la polémique par l’humour. Plusieurs commentateurs ont également souligné, à travers des analyses visuelles, les incohérences mises en avant par l’animateur concernant les proportions des sujets, renforçant la thèse du photomontage.

Ni Cyril Hanouna ni Shana Loustau n’ont formellement confirmé ou infirmé les interprétations relatives à leur relation personnelle, se contentant de se concentrer sur la contestation de l’image diffusée. L’usage de l’humour constitue ainsi leur réponse prioritaire face aux questions qui continuent de circuler dans l’espace public. Ce démenti implicite via une communication humoristique témoigne d’une stratégie de gestion des controverses souvent adoptée par des personnalités médiatiques lorsqu’elles souhaitent minimiser l’impact des spéculations.