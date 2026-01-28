Le ministre nigérian Yusuf Tuggar s’excuse pour un vol militaire burkinabè

Le ministre nigérian des Affaires étrangères, Yusuf Tuggar, a présenté des excuses officielles au gouvernement du Burkina Faso après l’atterrissage d’urgence d’un appareil militaire nigérian sur le sol burkinabè, incident qui avait entraîné la détention temporaire de 11 membres d’équipage et passagers. L’événement, survenu lors d’un vol de transfert vers le Portugal, a provoqué une crise diplomatique entre Abuja et la nouvelle Alliance des États du Sahel. ([africanews.com](https://www.africanews.com/2025/12/18/nigeria-issues-formal-apology-to-burkina-faso-over-airspace-violation//?utm_source=openai))

Selon le communiqué du ministère nigérian et des déclarations retransmises par les médias officiels, l’appareil a effectué une escale d’urgence le 8 décembre 2025 pour des raisons techniques; deux membres d’équipage et neuf passagers étaient à bord. Le gouvernement burkinabè avait alors retenu les occupants et l’aéronef, déclenchant des échanges diplomatiques conduits par la délégation menée par M. Tuggar. ([apnews.com](https://apnews.com/article/597d108812af4468090fd364c2c7c145?utm_source=openai))

La visite de Yusuf Tuggar à Ouagadougou le 17 décembre 2025 a donné lieu à des entretiens avec le chef de la junte burkinabè, le capitaine Ibrahim Traoré, au cours desquels le ministre nigérian a reconnu des « irrégularités » liées aux autorisations de survol et a exprimé des regrets pour cet incident qualifié d’« inopportun ». Des sources officielles nigérianes indiquent que les discussions ont abouti à la libération des 11 personnes détenues. ([africanews.com](https://www.africanews.com/2025/12/18/nigeria-issues-formal-apology-to-burkina-faso-over-airspace-violation//?utm_source=openai))

Détails opérationnels, réactions régionales et suites diplomatiques

Le commandement de l’armée de l’air nigériane a expliqué que le vol avait pour destination finale un site de maintenance au Portugal et que l’atterrissage en territoire burkinabè répondait à une procédure de sécurité standard suite à un problème technique détecté en vol. Des responsables nigérians ont insisté sur le caractère non intentionnel de l’entrée dans l’espace aérien burkinabè. ([clickorlando.com](https://www.clickorlando.com/news/world/2025/12/18/burkina-faso-releases-nigerian-air-force-crew-detained-after-emergency-landing/?utm_source=openai))

La réaction régionale a été immédiate: l’Alliance des États du Sahel (Burkina Faso, Mali, Niger) a dénoncé ce qu’elle a qualifié d’« acte inamical » et a annoncé la mise en alerte maximale de ses défenses aériennes, autorisant, selon ses déclarations publiques, des mesures pour neutraliser tout aéronef considéré en infraction. Ce ton officiel a accentué la sensibilité du dossier dans un contexte régional déjà fragilisé par des ruptures d’alliance et des tensions entre autorités militaires et la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). ([apnews.com](https://apnews.com/article/597d108812af4468090fd364c2c7c145?utm_source=openai))

Durant sa allocution sur la chaîne de télévision d’État burkinabè, Yusuf Tuggar a souligné la nécessité d’éviter les incompréhensions et a présenté les excuses d’Abuja, tout en remerciant les autorités burkinabè pour le traitement réservé aux occupants de l’aéronef. Le ministère nigérian a par ailleurs annoncé que les deux gouvernements avaient convenu d’engager des consultations régulières et de prendre des mesures pratiques pour renforcer la coopération bilatérale et la sécurité régionale. ([africanews.com](https://www.africanews.com/2025/12/18/nigeria-issues-formal-apology-to-burkina-faso-over-airspace-violation//?utm_source=openai))

Les autorités nigérianes ont précisé que l’appareil et les membres d’équipage libérés devraient être rapatriés après finalisation des vérifications administratives et techniques, et que des discussions sur les modalités de retour et les procédures d’autorisation de survol se poursuivaient