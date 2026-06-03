Victoria Mehault met en demeure son ex de ne plus s’afficher avec leur fils Lio

Victoria Mehault, personnalité bien connue de la télé-réalité, a décidé de protéger la vie privée de son fils Lio en entamant une procédure juridique contre son ex-compagnon, Loren Lucquin. Suite à un incident public impliquant une intrusion physique à l’encontre de l’enfant, la mère a envoyé une mise en demeure officielle à Loren Lucquin, lui interdisant désormais de publier des images de leur fils. Cette décision marque un tournant radical dans la gestion de la notoriété familiale et souligne les préoccupations croissantes liées à l’exposition des mineurs sur les réseaux sociaux.

Jusqu’à présent, Lio apparaissait fréquemment dans les publications des deux parents, ce qui suscitait un fort intérêt de la part de leurs abonnés. Toutefois, Victoria Mehault a choisi de restreindre strictement cette visibilité afin de préserver l’intimité et la sécurité de son enfant. La mesure juridique inclut une interdiction formelle pour son ex-compagnon de partager l’image ou toute vidéo mettant en scène Lio sur ses plateformes sociales.

Cette démarche intervient alors que la question de la protection des enfants dans l’univers numérique fait l’objet d’un débat important, notamment sur les risques liés à la surexposition dans un contexte d’influence croissante des réseaux sociaux.

Loren Lucquin confirme la fin des publications avec Lio

Le 12 juin 2026, Loren Lucquin a publié une vidéo sur son compte TikTok pour officialiser la cessation des publications le concernant ainsi que son fils. Dans ce message adressé à ses abonnés, l’influenceur a confirmé qu’il respecterait dorénavant la volonté de Victoria Mehault concernant la divulgation de leur enfant. Il a précisé que tous les contenus habituels, que ce soit des moments d’ateliers peinture, des sorties au restaurant ou des trips en voyage, ne seront plus partagés publiquement.

Malgré une certaine déception perceptible dans son discours, Loren Lucquin a insisté sur le fait que ce choix s’inscrit dans le respect des directives émises et qu’aucune animosité ne motive sa décision. Il a également assuré que cette vidéo avait pour unique but d’informer sa communauté sans appel au conflit ou au harcèlement.

Victoria Mehault, de son côté, a expliqué que cette mesure était essentiellement une réponse à une situation préoccupante : lors d’une sortie publique, une personne a tenté de toucher son fils, ce qui l’a poussée à agir fermement pour protéger son enfant d’une exposition trop invasive. Elle a fait part de sa frustration à devoir recourir à des voies légales pour faire valoir ce droit à la vie privée, affirmant qu’elle se sent aujourd’hui « alignée » avec cette décision.

La jeune maman redoute que cette exposition précoce ne cause des préjudices dans la vie future de Lio, notamment en entravant ses opportunités professionnelles ou en lui imposant une notoriété non désirée. Malgré ce changement, Victoria Mehault entend continuer à partager son quotidien de mère, mais sans jamais dévoiler les traits du visage de son enfant, préférant préserver l’anonymat et la sécurité du mineur.