Le fils de la princesse Mette-Marit de Norvège inculpé pour quatre viols, selon le parquet

Par BENIN WEB TV
Marius Borg Høiby, fils aîné de la princesse de Norvège Mette-Marit, a été inculpé de 32 infractions, dont quatre viols, et encourt une peine maximale de dix ans de prison, a annoncé lundi 18 août 2025 le procureur-général de Norvège, Sturla Henriksbø. Lors d’une conférence de presse, le procureur a précisé que les faits reprochés à Marius Borg Høiby comprennent également des actes de maltraitance dans les relations proches, des actes de violence, des atteintes à la liberté et l’enregistrement et la diffusion de vidéos sans consentement. « La peine maximale pour les infractions mentionnées dans l’acte d’accusation est une peine d’emprisonnement allant jusqu’à dix ans », a déclaré Sturla Henriksbø.

