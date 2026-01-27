Rayane Bounida, attaquant de l’Ajax formé au RSC Anderlecht, est au centre d’un choix déterminant pour sa carrière internationale : continuer avec les sélections de jeunesse de la Belgique ou rejoindre les Lions de l’Atlas du Maroc, une option qu’il aurait privilégiée en privé, selon le journaliste Sacha Tavolieri.

Bounida a commencé sa formation au RSC Anderlecht avant de rejoindre l’Ajax à un jeune âge. À Amsterdam, il progresse régulièrement au sein de l’effectif et voit sa valeur et son profil de joueur attirés par l’attention des observateurs.

Sur le plan international, le joueur a longtemps évolué sous les couleurs de la Belgique dans les équipes de jeunes, totalisant 41 sélections, dont deux avec les Espoirs belges.

Déclaration et conséquences potentielles

Selon Sacha Tavolieri, journaliste belge réputé pour ses informations sur les sélections nationales, Rayane Bounida aurait fait part en privé de son souhait de représenter le Maroc. Tavolieri indique que le Bruxellois, proche de la génération d’Anass El Khannouss et d’autres joueurs d’origine marocaine, aurait exprimé sa préférence pour les Lions de l’Atlas.

Dans ses propos rapportés, Tavolieri précise : « Il semble que la situation ait évolué pour Rayane Bounida. Le footballeur bruxellois, proche de la génération d’El Khannouss et consorts, a exprimé en privé sa préférence pour les Lions de l’Atlas. »

Le même journaliste a ajouté que « si la FRMF (Fédération Royale Marocaine de Football) réagit, les Diables Rouges pourraient perdre un autre joueur talentueux d’origine marocaine », évoquant ainsi la possibilité d’une convocation marocaine qui changerait l’affectation internationale du joueur.

Les informations rapportées laissent entendre que Bounida est « sur le point d’être convoqué » en sélection marocaine, formulation qui traduit un passage au stade de démarches entre les parties concernées, d’après les éléments diffusés par Tavolieri.

En Belgique, la nouvelle de cette préférence affichée en privé a suscité de la déception, selon les comptes rendus. Ces réactions s’inscrivent dans le contexte des relations entre les fédérations nationales et des joueurs disposant de doubles nationalités ou d’origines multiples.

Sur le plan du club, l’Ajax reste le cadre de développement de Bounida, où il poursuit sa progression après son passage dans les rangs du RSC Anderlecht. Sa trajectoire en club et ses performances ont contribué à l’attention portée à son choix international.

Les éléments disponibles reposent sur les déclarations et observations de Sacha Tavolieri et sur le dossier sportif de Bounida, qui comporte 41 sélections en équipes de jeunes belges, dont deux avec les Espoirs, ainsi que son parcours en club entre Anderlecht et l’Ajax.