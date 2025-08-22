Le Canada met fin à la plupart de ses droits de douane de rétorsion contre les États‑Unis

Le Canada supprimera, à partir du 1er septembre, l’essentiel des droits de douane appliqués aux biens en provenance des États-Unis, instaurés en riposte aux surtaxes américaines sur les marchandises canadiennes, a annoncé vendredi 22 août le Premier ministre canadien, Mark Carney. Cette mesure s’applique aux produits couverts par l’accord de libre-échange entre le Canada, les États‑Unis et le Mexique (ACEUM), tandis que des droits de douane resteront temporairement en vigueur sur l’acier, l’aluminium et le secteur automobile, le temps de régler le différend commercial avec les États‑Unis dans ces domaines.