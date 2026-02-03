Laurent Maistret papa de Liam : il n’a pas toujours eu la garde alternée

Le 3 février 2026, Laurent Maistret fête ses 44 ans. Connu pour ses participations à Koh-Lanta, sa victoire à Danse avec les stars puis son passage à l’animation, il mène parallèlement une vie de père discrète : il est le père d’un garçon prénommé Liam et choisit rarement d’exposer son enfant dans les médias ou sur les réseaux sociaux.

Longtemps soucieux de préserver l’intimité de son fils, Laurent Maistret n’accorde que des apparitions choisies à Liam. Les publications familiales sont peu nombreuses et calculées, ce qui ne l’empêche pas d’être régulièrement questionné sur la conciliation entre sa carrière médiatique et ses responsabilités parentales.

La question de la garde a évolué au fil des années. Dans une interview de 2014, alors que Liam avait trois ans, il confiait : « Je ne vois pas mon fils autant que je le souhaiterais, car il vit avec sa maman« . Ces premières années, marquées par les déplacements et les tournages, ont conduit à un rythme de vie où la présence quotidienne n’était pas toujours possible.

Un père présent, exigeant sur le plan sportif et attentif à l’équilibre de son fils

Lors d’un séjour en Grèce à l’été 2025, l’animateur a partagé un cliché complice de lui et de Liam, suscitant de nombreux commentaires sur leur ressemblance. Les abonnés y voyaient un « portrait craché« , soulignant l’allure et les traits partagés entre le père et le fils.

Le sport occupe une place centrale dans leur relation. Laurent Maistret reconnaît son caractère exigeant lors des activités physiques : « Parfois, je le pousse vraiment à bout. Je vais faire du vélo dans un parc, je le vois, il transpire, il n’en peut plus, je vais lui dire : ‘Allez, vas-y’ alors que je devrais lui dire : ‘C’est bon, repose-toi’« , a-t-il expliqué, avant d’ajouter qu’il souhaite transmettre ce qu’il a appris sans « le bousculer pour être meilleur ».

Face à la notoriété, l’adolescence de Liam inclut des moments de pression sociale ; à l’école, il entend parfois : « T’es le fils de Laurent… » — une réalité que le père souligne comme délicate et à gérer avec précaution pour ne pas entraver l’épanouissement personnel du jeune garçon.

Dans ses interventions publiques, Laurent Maistret insiste sur la nécessité d’éviter que la séparation des parents n’affecte l’enfant : « J’ai toujours fait en sorte qu’il n’y ait pas d’influence sur lui, je ne voulais pas qu’il le vive mal« . Ce souci guide ses choix en matière d’éducation et d’organisation familiale.

En dehors du sport, il se décrit comme un parent qui n’est ni trop strict ni totalement permissif. Il valorise l’activité physique mais ne diabolise pas les écrans et assume son goût pour les mangas et les jeux vidéo, des intérêts partagés avec son fils et qui participent à leur lien au quotidien.