Laurent Gerra imite Jack Lang dans un sketch évoquant Rachida Dati

Visé dans l’affaire Epstein, l’ancien ministre Jack Lang a récemment annoncé sa démission de la présidence de l’Institut du Monde Arabe, provoquant réactions et moqueries publiques. Dans un communiqué, il a expliqué vouloir « préserver l’Institut du monde arabe et son travail exemplaire » et a proposé de remettre sa démission lors d’un conseil d’administration extraordinaire qui pourra « également choisir mon successeur afin d’éviter toute rupture de continuité ». Sa mise en cause dans l’affaire Epstein a recalé son rôle institutionnel et relancé les débats autour de sa figure publique.

Jack Lang, personnalité politique de longue date, est au centre de cette affaire. Ancien ministre de l’Éducation sous Jacques Chirac et ancien ministre de la Culture sous François Mitterrand, sa démission de la présidence de l’Institut du Monde Arabe — poste qu’il occupait depuis janvier 2013 — a été rendue publique après les accusations qui le visent dans le dossier Epstein. L’annonce, diffusée samedi dernier, entendait permettre à l’institution de poursuivre ses activités sans être affectée par les polémiques entourant son président.

La mise en cause de M. Lang n’est pas restée sans réactions médiatiques. Sur les ondes de RTL, l’humoriste Laurent Gerra a consacré un sketch à la situation, mettant en scène une discussion fictive entre Jack Lang et la ministre de la Culture, Rachida Dati, autour des enjeux de sécurité dans les lieux culturels français, au lendemain d’un cambriolage au musée du Louvre.

Laurent Gerra se moque de Jack Lang au micro de RTL

Dans son imitation, Laurent Gerra a détourné la conversation pour en faire une satire de la gestion de la sécurité des établissements culturels. Il imagine Rachida Dati répondant au président du Palais de Tokyo qui réclame un renforcement des mesures : « On est là pour sécuriser les musées, pas les restos japonais, alors si t’as peur qu’on te vole tes sushis, va chez Verisure », lance-t-il en donnant le ton comique au passage.

L’humoriste a poursuivi l’enchaînement en imitant la réplique attribuée à la ministre : « ‘Baisse d’un ton la momie, la culture, c’est mon dada, la preuve, j’ai sécurisé les galeries d’art’ », puis, feignant l’interrogation, il fait répondre la ministre : « ‘Les Galeries Lafayette’ » — image destinée à souligner l’absurde du sketch.

Laurent Gerra a ensuite changé de registre pour caricaturer d’autres intervenants médiatiques. Interrogé par Jade, animatrice sur RTL, sur les agences de notation et l’économie, il a adopté la voix de Pascal Praud pour ironiser : « Eh oui, en quelques années, la France est passée de la note A.A.A. à la note ‘Ha ha ha’. Bref, tout le monde se fout de notre gueule. »

La séquence s’est achevée sur une autre imitation, évoquant le passage à l’heure d’hiver et ses effets supposés sur les présentateurs : « Et ses effets bénéfiques se font déjà sentir, puisque Thomas Sotto, qui a dormi une heure de plus dimanche matin, a enfin réussi à présenter sa matinale sans bâiller une seule fois. Merci l’heure d’hiver ! » Des imitations qui ont beaucoup fait rire dans les studios de RTL.