Laurence Ferrari, nouvelle animatrice de La Grande interview, salue Sonia Mabrouk : ‘Nous avons travaillé main dans la main’

Sonia Mabrouk, visagiste reconnue des matinales politiques françaises, a annoncé son départ de CNews et d’Europe 1 après plusieurs années passées à animer des interviews politiques du matin ; sa place sur La Grande interview sera reprise par Laurence Ferrari à compter du lundi 16 février 2026, a confirmé la chaîne et la journaliste elle-même sur son compte X.

À 49 ans, Sonia Mabrouk s’est imposée entre radio et télévision comme une voix identifiable du paysage médiatique. Journaliste, éditorialiste et intervieweuse politique, elle s’est fait connaître pour des entretiens frontaux et une posture affirmée, qui lui ont valu une forte exposition sur les chaînes d’information et dans les rendez‑vous matinaux. Son travail a contribué à structurer la case politique du matin, avec des séquences d’interview souvent relayées sur les réseaux sociaux.

Depuis plusieurs saisons, Sonia Mabrouk occupait une place centrale dans la grille de CNews, où elle incarnait La Grande interview, et conservait également une présence sur Europe 1. Face à des remaniements internes de la chaîne et à des polémiques récentes ayant conduit à une réorganisation des matinées, la journaliste a fait le choix de quitter CNews et d’arrêter son rôle d’intervieweuse sur Europe 1, mettant fin à sa présence quotidienne dans ces formats.

Laurence Ferrari prend le relais

La chaîne a confirmé que le rendez‑vous politique matinal ne disparaît pas et reste programmé sur CNews. C’est Laurence Ferrari, ancienne présentatrice du 20 heures de TF1, qui reprend l’animation de La Grande interview à partir du lundi 16 février 2026. Sur son compte X, la journaliste a annoncé la reprise de la case en adressant un message élogieux à Sonia Mabrouk, évoquant une relation professionnelle fondée sur « le respect et une confiance mutuels ».

Dans son message, Laurence Ferrari qualifie Sonia Mabrouk d’« une journaliste exceptionnelle » et se dit honorée de « reprendre le flambeau de l’interview politique sur CNews et Europe 1 », en souhaitant à sa consœur « le meilleur pour la suite ». La publication marque une passation officielle entre deux figures médiatiques connues du grand public.

Côté audiences, CNews publie des chiffres récents témoignant de la visibilité de la case matinale. Une édition de La Grande interview, présentée par Romain Desarbres, a attiré 294 000 téléspectateurs, soit 8,1% de part d’audience, avec des performances particulièrement marquées sur les publics CSP+ et les 25‑49 ans. Ces chiffres placent la chaîne en tête des chaînes d’information et parmi les premiers diffuseurs nationaux sur la cible CSP+.