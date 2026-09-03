Agriculture au Bénin: le gouvernement lance la phase pilote d’un programme inédit alliant productivité et protection sociale

Le secteur agricole béninois s’apprête à franchir une étape structurante. Lors du Conseil des ministre du mercredi 2 septembre, le gouvernement a autorisé la mise en œuvre de la phase pilote du Programme de productivité agricole et de protection sociale des agriculteurs, dont le lancement est programmé pour la petite saison des pluies de 2026.

Axée en priorité sur les producteurs de maïs, cette initiative globale ambitionne de transformer durablement les conditions d’exercice et de vie du monde rural.

​Le dispositif s’articule autour de trois piliers fondamentaux : l’intensification de la productivité, la sécurisation des revenus et l’accès à une couverture sociale protectrice. Pour stimuler les rendements, les 2 000 producteurs ciblés par cette phase expérimentale exploitant chacun en moyenne 1,5 hectare, soit une surface globale d’environ 3 000 hectares recevront un appui technique complet.

Celui-ci comprend la mise à disposition de semences hybrides à haut rendement, d’engrais, de produits phytosanitaires et d’amendements des sols, le tout adossé à des services de mécanisation et à un encadrement agricole renforcé.

​Sur le plan économique, le programme s’appuiera sur le mécanisme national d’agrégation et de régulation des productions vivrières. Cette structure doit permettre de sécuriser l’écoulement des récoltes et de garantir aux agriculteurs une meilleure valorisation de leurs surplus productifs.

Mais l’innovation majeure de ce plan réside dans son volet social : les bénéficiaires se verront octroyer une assurance maladie étendue à six personnes par foyer (deux adultes et quatre enfants), ainsi qu’un dispositif d’épargne-retraite ou de dépôt à terme.

​Pour garantir l’efficacité et la transparence de l’opération, le projet fait le pari du numérique. Le déploiement d’une plateforme dédiée permettra l’identification et la géolocalisation de chaque producteur et de sa parcelle, tout en assurant un suivi en temps réel des opérations culturales, de l’utilisation des intrants et de l’évolution des rendements. Le recours à des prestataires spécialisés en conseil agricole complétera ce dispositif d’encadrement.

​À l’issue de cette phase pilote, un travail d’évaluation rigoureux permettra de mesurer l’impact du modèle avant d’envisager son extension progressive à d’autres filières agricoles et à l’ensemble des zones agroécologiques du pays.

Les ministres concernés ont d’ores et déjà reçu instruction de finaliser les dispositions opérationnelles pour le déploiement effectif du programme.