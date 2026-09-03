Éducation au Bénin: l’exécutif mobilise près de 30 milliards de francs CFA pour une rentrée 2026-2027 sous le signe de l’inclusion sociale

​L’exécutif béninois met le paquet pour préparer la rentrée 2026-2027.

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Réuni en Conseil des ministres, le gouvernement a validé une enveloppe globale d’environ 30 milliards de francs CFA pour transformer en profondeur les conditions de vie et d’apprentissage des élèves, des étudiants et du corps enseignant.

​Ce vaste train de mesures sociales touche l’ensemble des ordres d’enseignement. Dans le primaire, l’effort porte sur l’alimentation avec une extension notable des cantines scolaires, dont le taux de couverture passe d’environ 1,4 million à 1,9 million d’écoliers.

Du côté de l’enseignement supérieur et de la formation technique, l’exécutif a acté une série d’avancées majeures concernant les bourses incluant des revalorisations sensibles, la flotte de transport universitaire, la restauration ainsi que la réhabilitation des infrastructures.

Les infirmeries des campus feront également l’objet d’une remise à niveau complète avec des équipements modernes et du personnel qualifié.

​L’équité territoriale et l’inclusion occupent une place centrale dans cette feuille de route gouvernementale. Le dispositif prévoit ainsi l’exonération des frais pour toutes les filles inscrites dans les filières de l’enseignement technique secondaire, de même que l’octroi systématique de bourses aux bacheliers en situation de handicap lourd qui poursuivent leur cursus dans une université publique.