Interrogé sur l’impact de l’absence de Kylian Mbappé au Real Madrid, Hansi Flick a balayé les critiques visant l’attaquant français. Le coach du FC Barcelone estime que le champion du monde 2018 demeure l’un des joueurs les plus dangereux de la planète.

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L’entraîneur du FC Barcelone, Hansi Flick, a fermement rejeté l’idée selon laquelle le Real Madrid serait plus performant sans Kylian Mbappé. Absent récemment en raison d’une blessure aux ischio-jambiers, l’attaquant français n’avait pas participé à la victoire madrilène contre l’RCD Espanyol (2-0). Bien qu’il ait repris l’entraînement collectif la semaine dernière, son état physique n’était pas jugé suffisant pour le Clasico disputé dimanche face au Barça.

Interrogé sur une supposée meilleure cohésion du Real Madrid en l’absence du champion du monde 2018, Flick a rapidement balayé cette théorie. « Le Real Madrid meilleur sans Mbappé ? On parle de l’un des meilleurs joueurs du monde, a déclaré le technicien allemand, cité par Goal. Il possède des qualités extraordinaires. Il est dangereux dans toutes les situations offensives. »

L’entraîneur barcelonais a également salué l’efficacité du Français devant le but. « Dans la surface comme en dehors, il peut faire la différence à tout moment. Devant le but, c’est probablement le meilleur joueur du monde actuellement », a ajouté Flick. Malgré les critiques apparues ces dernières semaines autour du climat tendu au sein du club madrilène, Kylian Mbappé continue d’afficher des statistiques impressionnantes sous le maillot merengue. L’attaquant tricolore totalise cette saison 41 buts et six passes décisives toutes compétitions confondues avec l’équipe dirigée par Álvaro Arbeloa. Depuis son arrivée au Real Madrid, Mbappé affiche un bilan remarquable de 85 buts et 11 passes décisives en 100 rencontres disputées.





