LaLiga J21 : Barça domine le Real Oviedo et reprend la tête

Le FC Barcelone a signé une victoire nette ce dimanche lors de la 21e journée de la Liga, dominant le Real Oviedo 3-0 au Camp Nou. Les Blaugrana se sont imposés grâce aux buts de Dani Olmo (52e), Raphinha (57e) et Lamine Yamal (73e), et reprennent la tête du championnat avec 52 points, tandis que le Real Oviedo reste lanterne rouge avec 13 points.

La rencontre s’est déroulée dans un climat de maîtrise pour le club catalan, qui a su concrétiser sa supériorité en seconde période. Après une première mi-temps appliquée mais stérile, les joueurs du Barça ont mis la pression au retour des vestiaires et transformé leur domination en réalisations successives.

Hansi Flick et ses hommes n’ont laissé que peu de place à l’adversaire. Dani Olmo, en particulier, a pesé sur la défense d’Oviedo en ouvrant le score à la 52e minute puis en offrant l’assistance décisive à Lamine Yamal pour le troisième but. Raphinha, auteur du but du break cinq minutes après l’ouverture, a permis d’affirmer définitivement la supériorité barcelonaise.

Match maîtrisé au Camp Nou et conséquences au classement

La physionomie du match a basculé après la pause : le Barça, jusque-là sérieux mais sans réussite, a accéléré le rythme et matérialisé sa domination par des actions collectives concluantes. L’ouverture du score signée Dani Olmo est venue récompenser un travail d’équipe, avant que Raphinha ne confirme la supériorité catalane en inscrivant le deuxième but. Lamine Yamal, bien servi par Olmo, a ensuite scellé le succès à la 73e minute.

Sur la pelouse du Camp Nou, les Barcelonais ont contrôlé les temps forts de la rencontre et empêché le Real Oviedo de développer des occasions importantes. La prestation collective du Barça s’est traduite par une victoire nette et sans contestation, conforme au statut de favori que le club devait assumer dans ce rendez-vous de la 21e journée.

Au classement, ce succès permet au FC Barcelone de reprendre la première place de la Liga avec 52 points, confirmant une dynamique positive dans la course au titre. Pour le Real Oviedo, la situation demeure préoccupante : toujours dernier, le club asturien enchaîne les contre-performances et voit le maintien s’éloigner, avec seulement 13 points au compteur après cette défaite au Camp Nou.

La rencontre n’a pas donné lieu à de retournements dramatiques pour Oviedo, qui a été dominé sans parvenir à mettre en danger l’arrière-garde barcelonaise. De son côté, le Barça a su concrétiser ses temps forts et conserver l’avantage acquis en seconde période jusqu’au coup de sifflet final.