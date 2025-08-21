L’ALBA condamne le déploiement américain dans les Caraïbes

Les pays membres de l’Alliance Bolivarienne pour les Amériques (Alba), d’orientation de gauche, ont condamné mercredi 20 août 2025 le déploiement de navires américains dans les Caraïbes, et plus particulièrement au large des côtes vénézuéliennes, lors d’un sommet virtuel extraordinaire. Cette déclaration intervient après que les États-Unis ont doublé la récompense offerte pour toute information menant à l’arrestation du président vénézuélien Nicolás Maduro, portée à 50 millions de dollars, accusation portée par Washington de trafic de drogue.