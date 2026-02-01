Laëtitia Milot, de tentatrice sur M6 à actrice de Plus belle la vie

Laëtitia Milot sera l’invitée de Frédéric Lopez dans Un dimanche à la campagne diffusé sur France 2 le 1er février 2026. Présente dans un décor bucolique, l’actrice est attendue pour évoquer son parcours professionnel, de ses débuts singuliers à ses engagements publics actuels, un itinéraire qui relie une émission de télé-réalité des années 2000 au feuilleton populaire Plus belle la vie.

Connue du grand public pour son rôle durable dans Plus belle la vie, Laëtitia Milot n’a pas commencé sa carrière sous les mêmes auspices. En 2004, à 21 ans, elle participe à la troisième saison d’Opération séduction sur M6, rebaptisée pour l’occasion Les parents s’en mêlent !, où elle apparaît sous une identité fictive, celle de « Camille ». Ce passage, bref mais remarqué, intervient avant son intégration au casting du feuilleton de France 3 quelques mois plus tard.

Son rôle dans l’émission de M6 consistait à incarner une tentatrice chargée de troubler des couples sur une île. La production lui invente alors un passé et un lien familial fictif — une « fausse mère » faisant partie du dispositif — et lui confie un jeu volontairement théâtral. Laëtitia Milot a par la suite expliqué que la production « cherchait une comédienne assez flexible » et a reconnu avoir accepté cette proposition pour des raisons professionnelles : « Je faisais ça pour avoir mes heures ».

Parcours de la télé-réalité à la fiction

Quelques mois après son passage dans Opération séduction, Laëtitia Milot rejoint en août 2004 le casting de Plus belle la vie, où elle incarne Mélanie Rinato, serveuse au bar du Mistral. Ce rôle la propulse dans la sphère nationale et lui offre une visibilité durable auprès du public, qui finit par associer son image à celle d’une héroïne de feuilleton plutôt qu’à sa courte participation à un programme de télé-réalité.

Le contraste entre ces deux étapes illustre la porosité, au début des années 2000, entre formats de télé-réalité et fiction télévisuelle en France. Pour des jeunes comédiens, l’un ou l’autre de ces formats pouvait constituer un moyen d’apprendre à exister face à la caméra et d’enchaîner les contrats dans un secteur où les opportunités sont parfois rares.

Après son installation dans Plus belle la vie, Laëtitia Milot a diversifié ses activités artistiques et médiatiques : téléfilms, séries, animations d’émissions, publications littéraires et adaptations de ses ouvrages, ainsi qu’un engagement associatif, en particulier sur les questions liées à la santé des femmes. Son parcours professionnel mêle expériences de plateau et engagements publics, et sa présence dans l’émission de France 2 le 1er février 2026 intervient dans ce contexte de carrière multifacette.