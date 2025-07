L’activiste béninois Comlan Hugues Sossoukpè arrêté et extradé vers Cotonou

- Publicité-

Le célèbre activiste béninois, Comlan Hugues Sossoukpè aurait été arrêté dans l’après-midi du jeudi 10 juillet 2025 après plus de sept ans d’exil au Togo. Le directeur du site d’information Olofofo a aussitôt été extradé vers le Bénin, où il a passé la nuit en garde à vue avant d’être présenté au parquet dès le lendemain matin.

Selon les informations rapportées par Le Potentiel, l’interpellation s’est déroulée dans la plus grande discrétion. Aucune information officielle n’a été fournie par les autorités togolaises, et le transfert de Sossoukpè vers Cotonou s’est fait sans communication préalable. Hugues Comlan Sossoukpè est reconnu pour ses prises de position critiques à l’égard de la gestion des affaires publiques au Bénin. Ses publications sur Olofofo ont régulièrement suscité des débats et des réactions, y compris dans les cercles du pouvoir.

Pour l’heure, aucune source judiciaire n’a précisé les motifs exacts de son arrestation ni les charges retenues contre lui. Ce vendredi matin, il aurait été présenté au procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet) pour répondre de faits qui lui sont reprochés. Pour le moment, il n’y a pas encore de réaction officielle des autorités judiciaires sur l’arrestation. Nous y reviendrons.