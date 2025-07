03 choses à savoir sur Comlan Hugues Sossoukpè, journaliste et activiste béninois

- Publicité-

Comlan Hugues Sossoukpè s’est imposé ces dernières années comme l’une des voix les plus critiques et engagées du paysage médiatique béninois. Journaliste citoyen, défenseur des droits humains et lanceur d’alerte, il s’est illustré par ses enquêtes et ses prises de position audacieuses, au point de subir l’exil et des poursuites judiciaires.

Né au Bénin, Comlan Hugues Sossoukpè s’est très tôt affirmé comme journaliste indépendant et militant pour les droits fondamentaux. Directeur éditorial du site d’investigation Olofofo, il revendique un journalisme citoyen, axé sur la défense des libertés publiques. Ses enquêtes, souvent critiques envers la gouvernance de Patrice Talon, l’ont exposé à de multiples pressions. Contraint à l’exil en 2019 à la suite de ses prises de position, il s’est installé au Togo, tout en continuant ses activités de veille citoyenne et de dénonciation des abus. Malgré l’éloignement, il demeure une voix influente sur les réseaux sociaux, où il relaie informations, enquêtes et rapports sur la situation au Bénin.

1. Une action militante au service de la liberté de la presse

Sossoukpè est surtout connu pour son action en faveur de la liberté d’expression et de la liberté de la presse. Par ses publications sur les réseaux sociaux et son site d’information, il dénonce régulièrement les abus du pouvoir. En octobre 2024, il a réagi au procès de trois personnes accusées d’être ses « informateurs », publiant un communiqué dans lequel il dénonce « un harcèlement judiciaire » destiné à « étouffer les voix critiques ». Il y appelle les autorités à libérer les prévenus, qu’il qualifie « d’injustement poursuivis », et affirme sa détermination à « mettre en lumière les abus et injustices » tout en protégeant ses sources.

À plusieurs reprises, il a critiqué dans les médias et sur les réseaux sociaux le recul des libertés publiques au Bénin, en mettant en garde contre « un climat de peur » entretenu par des « manœuvres » gouvernementales visant à bâillonner la presse et les lanceurs d’alerte. Considéré comme un « lanceur d’alerte » par certains observateurs, Sossoukpè affirme que son travail consiste à révéler des informations « de première main » pour informer le public.

Pour ces raisons, il est plusieurs fois entré en conflit avec les autorités où en janvier 2025, le porte‐parole du gouvernement a qualifié ses publications de déstabilisatrices, et en juillet 2025 il a été arrêté à Lomé (Togo) et extradé vers le Bénin, où il a été placé en garde à vue – son statut de militant critique du gouvernement le rendant particulièrement sensible aux poursuites politiques.

2. Journaliste engagé

En tant que journaliste, Comlan Hugues Sossoukpè collabore principalement avec Olofofo, un média en ligne d’investigation qu’il a lui même fondé. Il en est l’un des rédacteurs principaux et son directeur éditorial. Il publie régulièrement des enquêtes et analyses sur la politique, la justice et la société béninoise.



Il a traité notamment dans Olofofo des questions de sécurité et de terrorisme dans le nord du pays, de l’évolution des débats parlementaires ou encore de cas judiciaires comme l’affaire Boko-Homéky. Il a aussi relayé sur son site les alertes d’organisations de défense des droits de l’homme – comme Amnesty International sur les conditions des détenues – ce qui témoigne de l’impact de son journalisme citoyen.

Sur les réseaux sociaux (notamment Facebook), Sossoukpè dispose d’une large audience et y relaie ses enquêtes ainsi que des « veilles citoyennes ». Il relaie par exemple des informations sur des abus policiers, des détournements ou des événements politiques majeurs au Bénin. Son travail journalistique, souvent critique à l’égard du pouvoir en place, suscite l’intérêt de l’opinion publique et provoque régulièrement des réactions, y compris au sommet de l’État.

3. Reconnu pour son impact et sa constance

Sur la scène nationale et internationale, Comlan Hugues Sossoukpè a reçu plusieurs honneurs pour son activisme et son journalisme engagé. En 2017, il a notamment reçu le Prix d’excellence du mérite international (année 2016/2017) de la Fondation Afrikanew Ubuntu, qui l’a distingué comme « meilleur cyber-activiste béninois ». Ce prix, décerné par une ONG panafricaine, a salué son utilisation des réseaux sociaux et des médias en ligne pour défendre la liberté et la justice. D’autres observateurs et médias locaux saluent sa constance dans la dénonciation des atteintes aux droits fondamentaux et le considèrent comme l’un des principaux défenseurs de la liberté d’expression au Bénin.