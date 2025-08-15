La veuve de Navalny exhorte Poutine à libérer les opposants à la guerre en Ukraine

Le vendredi 15 août, Ioulia Navalnaïa, veuve de l’opposant russe Alexeï Navalny, a appelé le président Vladimir Poutine à libérer les opposants à la guerre en Ukraine emprisonnés en Russie, à quelques heures de la rencontre au sommet entre Vladimir Poutine et son homologue américain Donald Trump en Alaska, rapporte l’AFP. «Libérez les activistes et journalistes russes, les civils ukrainiens, tous ceux qui ont été emprisonnés pour des propos anti-guerre et des posts sur les réseaux sociaux», a déclaré Mme Navalnaïa dans un message vidéo publié sur sa chaîne Telegram, rappelant que son mari est décédé dans les geôles russes en février 2024.