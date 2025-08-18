La vendeuse de kétamine liée à la mort de Matthew Perry (Friends) plaidera coupable, selon le procureur

La femme accusée d’avoir fourni la kétamine qui a causé la mort de l’acteur Matthew Perry, star de la série Friends, va prochainement plaider coupable, a annoncé lundi 18 août le ministère américain de la Justice. Identifiée comme Jasveen Sangha, 42 ans et surnommée dans certains milieux hollywoodiens la « reine de la kétamine », elle « devrait officiellement plaider coupable dans les semaines à venir », a précisé le parquet fédéral de Californie dans un communiqué. Actuellement en détention provisoire, cette Américano‑britannique risque, dans le cadre de l’accord de plaider coupable, jusqu’à 65 ans de prison ; l’accord inclut plusieurs chefs d’accusation, dont celui de distribution de kétamine ayant entraîné la mort.