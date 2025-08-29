La Turquie ferme ports et ciel aux navires et avions israéliens

La Turquie, qui avait suspendu l’an passé ses relations commerciales avec Israël, a annoncé vendredi 29 août la fermeture de ses ports et de son espace aérien aux navires et aux avions militaires et officiels israéliens. «Nous avons fermé nos ports aux navires israéliens (…) et nous n’autorisons pas les avions (israéliens) à entrer dans notre espace aérien», a déclaré le ministre turc des Affaires étrangères Hakan Fidan devant le Parlement turc. Une source diplomatique turque a précisé à l’AFP que cette seconde restriction ne concernait pas les avions de ligne israéliens.