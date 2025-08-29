PAR PAYS
La Turquie ferme ports et ciel aux navires et avions israéliens

Par BENIN WEB TV
Ukraine: député abattu dans l’ouest, selon les autorités

Nouvelle-Calédonie: le Sénat coutumier rejette en l’état l’accord de Bougival

Modi à Tianjin pour le sommet de l’OCS

La Russie a de nouveau lancé près de 600 drones et missiles contre l’Ukraine (ministère de la défense ukrainien)

Visas refusés aux Palestiniens : la France exige un accès sans restriction pour l’ONU

Tensions États-Unis-Venezuela : un croiseur américain dans le canal de Panama

Dnipropetrovsk visée par une attaque russe «massive», alerte du gouverneur

Makassar (Indonésie) : au moins trois morts dans un incendie lors d’une manifestation

ONU : au moins 841 exécutions en Iran cette année

États-Unis: une cour d’appel confirme l’illégalité de certains droits de douane de Trump

La Turquie, qui avait suspendu l’an passé ses relations commerciales avec Israël, a annoncé vendredi 29 août la fermeture de ses ports et de son espace aérien aux navires et aux avions militaires et officiels israéliens. «Nous avons fermé nos ports aux navires israéliens (…) et nous n’autorisons pas les avions (israéliens) à entrer dans notre espace aérien», a déclaré le ministre turc des Affaires étrangères Hakan Fidan devant le Parlement turc. Une source diplomatique turque a précisé à l’AFP que cette seconde restriction ne concernait pas les avions de ligne israéliens.

