La Star Academy confirmée pour une quatorzième saison

La Star Academy revient : TF1 a annoncé, samedi 24 janvier lors du prime de la première demi-finale opposant Léa à Sarah, que la saison 14 sera produite et que les castings sont d’ores et déjà ouverts. L’annonce a été faite par Nikos Aliagas et Karima Charni, confirmant la poursuite de la franchise relancée en 2022.

Relancée en octobre 2022 après quatorze ans d’absence, la franchise a obtenu plusieurs saisons supplémentaires de la part de la chaîne. La première saison test, plus courte, a été remportée par Anisha Jo et a conduit TF1 à commander deux nouvelles saisons aux équipes de production dirigées par Mathieu Vergne et Jean-Louis Blot. Selon les informations communiquées, la prochaine édition sera la cinquième depuis ce retour.

Sur la scène de la demi-finale du 24 janvier, Nikos Aliagas et Karima Charni ont officialisé la suite du programme. Léa s’est qualifiée pour la finale qui se tiendra le samedi 7 février. Les deux autres candidats encore en lice, Ambre et Victor, s’affronteront lors du prime suivant pour décrocher le dernier ticket pour la grande finale.

Audiences, billetterie et calendrier

TF1 communique des audiences robustes pour les éditions récentes. Le lancement de la saison en cours a rassemblé 3,26 millions de téléspectateurs et atteint 34,8% de part d’audience sur les femmes responsables des achats de moins de 50 ans (FRDA-50). Le programme a ensuite progressé, avec un pic atteignant 3,88 millions de téléspectateurs et près de 40% de PDA sur les FRDA-50 lors d’un prime réunissant les premières générations de la Star Academy.

Les primes de la saison 13 affichent une moyenne supérieure à celle de la saison précédente, d’après les bilans diffusés. Parallèlement, les émissions quotidiennes ont connu une hausse annuelle, gain de 130 000 fidèles sur un an pour l’ensemble des quotidiennes. Les chiffres des dernières semaines de diffusion montrent toutefois une baisse, attribuée par les commentateurs à la longueur du format et à un manque d’enjeu avant la phase finale.

La tournée liée à l’émission a également rencontré un fort intérêt : 300 000 billets ont déjà été vendus pour la tournée annoncée. Parmi les participants annoncés figurent Bastiaan, Mélissa, Anouk, Léa, Sarah, Victor, Jeanne, Théo P et Ambre. La programmation exacte des dates et des lieux de la tournée est gérée par l’organisation de la production.

Historique des lauréats depuis la création et la relance : Jenifer, Nolwenn Leroy, Élodie Frégé, Grégory Lemarchal, Magalie Vaé, Cyril Cinélu, Quentin Mosimann, Mickels Réa, Laurène Bourvon, Anisha Jo, Pierre Garnier et Marine figurent parmi les vainqueurs cités dans les relevés officiels de la franchise.