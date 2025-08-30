La Russie a de nouveau lancé près de 600 drones et missiles contre l’Ukraine (ministère de la défense ukrainien)

L’armée de l’air ukrainienne a annoncé samedi avoir abattu 510 des 537 drones et 38 des 45 missiles lancés par la Russie lors d’une attaque nocturne d’envergure. Dans un communiqué publié sur Telegram, elle indique avoir recensé cinq impacts de missiles et 24 impacts de drones sur sept sites, tandis que des débris sont retombés sur 21 autres. Le gouverneur de la région de Zaporijjia a fait état d’un mort et d’au moins 24 blessés à la suite d’une de ces frappes. Par ailleurs, l’armée ukrainienne affirme avoir visé dans la nuit deux importantes raffineries de pétrole russes, à Krasnodar et Syzran, où des incendies se seraient déclarés selon ses déclarations.