PAR PAYS
Live logo
Rechercher
En Brève

La Russie a de nouveau lancé près de 600 drones et missiles contre l’Ukraine (ministère de la défense ukrainien)

Par BENIN WEB TV
TOUTES LES DÉPÊCHES

Ukraine: député abattu dans l’ouest, selon les autorités

Nouvelle-Calédonie: le Sénat coutumier rejette en l’état l’accord de Bougival

Modi à Tianjin pour le sommet de l’OCS

Visas refusés aux Palestiniens : la France exige un accès sans restriction pour l’ONU

Tensions États-Unis-Venezuela : un croiseur américain dans le canal de Panama

Dnipropetrovsk visée par une attaque russe «massive», alerte du gouverneur

Makassar (Indonésie) : au moins trois morts dans un incendie lors d’une manifestation

ONU : au moins 841 exécutions en Iran cette année

États-Unis: une cour d’appel confirme l’illégalité de certains droits de douane de Trump

Gaza : le Hamas affirme que les otages encourent les mêmes risques que ses combattants

VOIR TOUS LES FLASHS

L’armée de l’air ukrainienne a annoncé samedi avoir abattu 510 des 537 drones et 38 des 45 missiles lancés par la Russie lors d’une attaque nocturne d’envergure. Dans un communiqué publié sur Telegram, elle indique avoir recensé cinq impacts de missiles et 24 impacts de drones sur sept sites, tandis que des débris sont retombés sur 21 autres. Le gouverneur de la région de Zaporijjia a fait état d’un mort et d’au moins 24 blessés à la suite d’une de ces frappes. Par ailleurs, l’armée ukrainienne affirme avoir visé dans la nuit deux importantes raffineries de pétrole russes, à Krasnodar et Syzran, où des incendies se seraient déclarés selon ses déclarations.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Captcha verification failed!
Le score de l'utilisateur captcha a échoué. Contactez nous s'il vous plait!