La notation souveraine du Bénin relevée de A+ à AA- par Bloomfield

L’agence panafricaine de notation Bloomfield Investment Corporation a relevé la note souveraine de long terme du Bénin de A+ à AA-, maintenant le pays en catégorie investissement. La décision, annoncée le 15 septembre 2026, place Cotonou parmi les signatures africaines les mieux notées du continent.

Le Comité de notation de Bloomfield Investment Corporation a décidé de relever la note souveraine de long terme de l’État béninois de A+ à AA-, à l’issue de son processus annuel de réévaluation. Le pays demeure classé en catégorie investissement, le niveau réservé aux emprunteurs jugés fiables par l’agence basée à Abidjan.

Cette révision s’inscrit dans une trajectoire ascendante entamée il y a plusieurs années. Bloomfield attribuait encore une note A- au Bénin en 2020, avant de la relever à A en octobre 2021 puis à A+ dans les années suivantes. Le pays franchit désormais un nouveau palier, se rapprochant du groupe restreint des signatures souveraines africaines les mieux notées par l’agence.

Fondée par l’entrepreneur ivoirien Stanislas Zézé, Bloomfield Investment Corporation est la principale agence de notation financière d’origine africaine, active depuis plus de quinze ans dans l’évaluation des risques souverains et des institutions financières du continent, en particulier dans l’espace UEMOA et en Afrique centrale.

Le relèvement intervient quelques mois après l’arrivée de Romuald Wadagni à la présidence de la République, le 24 mai 2026. Ancien ministre d’État chargé de l’Économie et des Finances de 2016 à 2026, Wadagni a supervisé plusieurs opérations d’émission obligataire internationale du Bénin, dont une eurobond en dollars ayant mobilisé 750 millions de dollars et une émission en euros de 1 milliard d’euros comportant une maturité de plus de trente ans, une première pour un pays d’Afrique subsaharienne à l’époque. Il a par ailleurs été distingué à plusieurs reprises meilleur ministre des Finances d’Afrique par le magazine Financial Afrik.