BloodHound Q50 tué à 22 ans dans une embuscade à Chicago

Le rappeur de Chicago, de son vrai nom Mikquale Cooper, a été mortellement touché dans sa voiture. Plusieurs tireurs sont recherchés et aucun mobile n’a encore été établi.

Le rappeur BloodHound Q50, de son vrai nom Mikquale Cooper, a été tué à 22 ans dimanche 13 septembre 2026 dans une attaque armée à Chicago. Plusieurs personnes ont ouvert le feu sur sa voiture depuis deux véhicules, selon la police, qui n’a annoncé aucune arrestation.

L’attaque s’est produite peu avant 4 heures dans une station-service du quartier de Fuller Park, sur South Wentworth Avenue. Mikquale Cooper se trouvait au volant d’une Tesla lorsque les deux véhicules se sont placés à proximité et que plusieurs tireurs ont fait feu.

Touché à la poitrine et à l’épaule, le jeune homme n’a pas survécu à ses blessures. Le bureau du médecin légiste du comté de Cook a confirmé son identité. Son manager a ensuite indiqué au Chicago Sun-Times que la victime était bien l’artiste connu sous le nom de BloodHound Q50.

Des images de vidéosurveillance montrent le rappeur regagnant sa voiture peu avant les tirs. Le véhicule a été criblé de balles et la vitrine d’un restaurant voisin a également été endommagée. La police n’a pas confirmé le nombre exact de coups de feu rapporté par certains témoins.

BloodHound Q50 évoluait dans la scène drill de Chicago. Il avait publié en août le projet Get Back or Die Trying et s’était produit au festival Rolling Loud en mai. Sa musique lui avait permis de gagner rapidement une audience importante sur les plateformes de streaming et les réseaux sociaux.

Les enquêteurs n’ont communiqué ni mobile ni identité de suspect. Les détectives de la police de Chicago poursuivent l’enquête pour homicide.