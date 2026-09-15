Bénin : 12 médailles d’or, le Littoral garde son titre en randonnée

Le Littoral a conservé sa couronne au Championnat national de randonnée d’endurance à Natitingou avec 22 médailles, dont 12 en or, et six trophées.

Le Littoral a conservé son titre de champion du Bénin de randonnée d’endurance à l’issue de la deuxième édition disputée du 11 au 13 septembre 2026 à Natitingou. La délégation a terminé la phase nationale avec six trophées et 22 médailles, dont 12 en or.

Les marcheurs du département ont ajouté une médaille d’argent et neuf de bronze à leurs douze titres. Leur moisson couvre les épreuves individuelles ainsi que les relais dames et hommes sur 4 x 2 500 mètres, dans une compétition réunissant des représentants des douze départements du pays.

Natitingou succédait à Porto-Novo, ville hôte de la première édition en octobre 2025. Le Littoral s’était déjà imposé dans les deux relais, avec 1 h 01 min 58 s 14 chez les dames et 52 min 42 s 2 chez les hommes, avant de conserver cette année sa place en tête du championnat.

Le directeur technique national de la Fédération béninoise de Sport pour tous, Rodrigue Djimenou, a jugé le niveau technique en progression par rapport à la première édition. La phase nationale regroupait les meilleurs marcheurs issus des qualifications départementales et servait également à évaluer les profils susceptibles d’intégrer la sélection nationale.

La Fédération a annoncé que le prochain rendez-vous international de randonnée d’endurance pour le Bénin se tiendra à Abidjan entre fin novembre et début décembre 2026.