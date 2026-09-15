Ballon d’Or 2026: le Barça abandonne Rodri dans la course au sacre

Alors que Rodri et Lamine Yamal figurent parmi les 30 nommés au Ballon d’Or 2026, le milieu de terrain espagnol affirme que le FC Barcelone a choisi de soutenir son jeune coéquipier dans la course au prestigieux trophée.

Le FC Barcelone aurait fait son choix pour le Ballon d’Or 2026. Dans un entretien accordé à Mundo Deportivo, Rodri a révélé que le club catalan avait décidé de soutenir Lamine Yamal plutôt que lui pour l’attribution du trophée. Les deux joueurs figurent parmi les 30 candidats retenus pour cette édition. Lamine Yamal espère décrocher le prestigieux trophée pour la première fois, tandis que Rodri l’a remporté en 2024, alors qu’il évoluait encore sous les couleurs de Manchester City. Interrogé sur la position du Barça, le milieu de terrain de 30 ans a confirmé que le club avait pris position en faveur de son jeune partenaire. « Ballon d’Or ? Le club a choisi de soutenir Lamine », a déclaré Rodri.

L’ancien joueur de Manchester City estime par ailleurs que cette décision est parfaitement compréhensible au regard de la saison réalisée par Yamal. « On dit qu’il est le joueur qui mérite le plus cette récompense, et c’est tout à fait légitime », a-t-il ajouté. Malgré cette concurrence directe, Rodri ne cache pas son souhait de voir un Espagnol succéder au palmarès du Ballon d’Or. « J’espère qu’un joueur espagnol gagnera », a-t-il conclu.