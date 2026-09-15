Bénin: un réseau de trafic de psychotropes démantelé à Cotonou, douze personnes interpellées

​Dans le cadre de la traque continue contre le trafic et l’usage de substances illicites, les éléments de la Police républicaine ont mené une opération coup de poing dans le 7ᵉ arrondissement de Cotonou.

Le vendredi 11 septembre 2026, les agents du commissariat du 7e arrondissement de Cotonou ont effectué une descente inopinée au quartier Gbèwa, ciblant un kiosque servant de paravent à un réseau de vente clandestine et de consommation de produits psychotropes.

​L’intervention des forces de l’ordre s’est soldée par l’interpellation de onze usagers ainsi que du tenancier du commerce clandestin, portant à douze le total des individus appréhendés. Lors de la perquisition des lieux, les policiers ont mis la main sur de nombreuses plaquettes de comprimés nocifs communément désignés sous le vocable « Atikinkouin », ingénieusement dissimulées à l’intérieur de paquets de cigarettes pour échapper à la vigilance des patrouilles.

​En plus des substances saisies, le bilan matériel de la perquisition fait état de la confiscation de quatre motocyclettes et d’un tricycle utilisés par les suspects. Conformément aux dispositions légales et aux exigences procédurales, les mis en cause ont été immédiatement placés en garde à vue en attendant d’être présentés devant les instances judiciaires compétentes.